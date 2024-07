Euro 2024: Inglaterra y Suiza 1-1 Retransmisión en directo y fotos – Euro 2024

Inglaterra y Suiza 1-1 en el campo en los cuartos de final de la Eurocopa de fútbol



Inglaterra Suiza



Víspera

«Estoy muy orgulloso de haber jugado 100 partidos como entrenador de la selección nacional, pero es la estadística menos importante de la semana. Lo único que importa es llevar a Inglaterra otra vez a las semifinales. Estoy seguro de que ganaré en los próximos años.» «Veo esto con orgullo, pero ahora estoy concentrado en este momento». Así habló Gareth Southgate en vísperas del partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 contra Suiza. Hasta ahora, el técnico inglés, al igual que sus rivales, ha tenido que lidiar con críticas por la actuación de su equipo, que se «salvó» contra Eslovenia gracias a las hazañas individuales de sus «estrellas» Jude Bellingham y Harry Kane. Southgate admite que la forma en que su equipo produce fútbol no ha sido impresionante hasta ahora. “Queremos jugar lo mejor que podamos – dice – porque cada equipo quiere transmitir emociones. Tuvimos rivales que nos pusieron las cosas muy difíciles y había muchas expectativas en mi equipo. Pero ahora en los entrenamientos se siente diferente. , más fluido”. ¿Pero qué piensa el seleccionador inglés de Suiza? «Hasta ahora ha sido excelente», responde. Tienen buenos jugadores y una maniobra que siempre causa problemas a otros equipos. Contra ellos tendremos que subir de nivel.«Juegan con una defensa de cinco – prosigue – pero a veces la modifican durante el partido formando una formación de cuatro, en definitiva son muy ‘flexibles’. Nuestro objetivo es simplemente causarles problemas. » En cuanto a la selección inglesa, mañana debería ser el día del debut en este torneo europeo de Shawa, que debería sustituir a Trippier en la banda izquierda, pero Southgate no ofreció confirmaciones.

«No importa cómo jueguen, están en cuartos de final y pueden hacerte daño en cualquier momento: así que tenemos que estar preparados y no subestimaremos a Inglaterra». Así lo afirma el defensa suizo Fabiwan ShaP, porque en Düsseldorf es el día del partido contra los ingleses, en cuartos de final que podrían haber sido los de Italia si no hubieran sido humillados por los suizos. En cambio, serán Schar y sus compañeros quienes se enfrentarán a Harry Kane y compañía, que hasta ahora no han impresionado desde el punto de vista del juego, al contrario, pero eso no significa que el compromiso se tome a la ligera. “Hemos visto jugar a los ingleses en los últimos partidos y conocen nuestros puntos fuertes, pero para Suiza sería genial demostrar de lo que somos capaces”, afirma el defensa. Para prevenir a los que excluyeron a los azzurri y hacer que el juego de su equipo sea más efectivo, el entrenador inglés Gareth Southgate estaría considerando pasar a una defensa de tres hombres y, por lo tanto, a una formación 3-4-3.

¿Qué opina el seleccionador de Suiza, Murat Yakin? “Me estoy concentrando en mi equipo, para intentar repetir la actuación contra Alemania e Italia – responde – No sabemos qué pretende hacer Inglaterra, pero ellos tienen mucha calidad. En cuanto a nosotros – continúa -, estamos. estamos en buenas condiciones, tenemos mucha confianza en nosotros mismos y lo hemos demostrado en muchos «Uno de los partidos es que podemos jugar contra equipos grandes. Jugamos bien contra los campeones defensores y contra los anfitriones, por lo que causaremos problemas a Inglaterra. Veremos qué pasa al final». Suiza temía no poder contar con Granit Xhaka, que padecía un problema muscular, pero tras los exámenes médicos finales, el “cerebro” del centro del campo suizo fue considerado apto para jugar. “Granit tiene mucha experiencia, está en buena forma y ha entrenado con el equipo – comentó Yakin -. Confío en él al 100% y creo que él y todo el equipo harán un gran partido mañana”.

Reproducción © Copyright ANSA