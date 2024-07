Euro 2024: España, de la mano de Yamal, vence 2-1 a Francia y La Roja llega a la final Noticias y fotos – Eurocopa 2024.

España se clasificó para la final de la Eurocopa 2024 al derrotar a Francia por 2-1 en la primera semifinal.

gol de yamal



Anotando en el minuto 21 con una obra maestra (después de un regate, un disparo curvado desde una distancia de 25 metros fue al «siete» a la derecha de Minyan), Lamin Yamal, a la edad de 16 años y 362 días, se convirtió en el goleador más joven. en la última etapa de su historia. La historia de la Eurocopa de fútbol, ​​un récord arrebatado al suizo Johann Vonlanten (18 años y 141 días), que también marcó contra Francia, pero hace veinte años, en la Eurocopa de 2004, el gol de Yamal fue el 1-1, luego el de España. Terminando los primeros 45 minutos con una ventaja de 2-1.

(Escrito por Alessandro Castellani)

En el mejor partido de esta Eurocopa hasta el momento, la selección que mejor había jugado hasta el momento durante todo el torneo, España, llegó a la final. Finalmente venció a una versión convincente de Francia, a excepción de la ‘estrella’ Mbappé, que sólo debutó cuando dio la asistencia a Kolo Mwani para el 0-1, gracias al talento del nuevo fenómeno futbolístico Lamine Yamal. , que probablemente iluminará los próximos años de este deporte más popular del mundo. Aquel pequeño, de apenas unos meses, que, en 2007, fue bañado por un veinteañero Lionel Messi para hacerle fotografías para un calendario benéfico, y que entró en el Camp Nou con ocho años de la mano. Sergio Ramos antes del Clásico se convirtió en un fenómeno, como Messi también viste los colores blaugrana, y ahora hace feliz a España.

Es el hombre nuevo, o mejor dicho el niño, reinventado con sus compañeros y tiki-taka, con más verticalidad, por el técnico de la Fuente, y llevando a España donde se merece, al Olympiastadion de Berlín para jugarse el título contra ellos. Inglaterra u Holanda. Lamin Yamal, que cumplirá 17 años el sábado, obtuvo la final de Mónaco y también el honor de convertirse en el goleador más joven de la historia de la Eurocopa. Esto sucedió en el minuto 21 de este partido, cuando Francia se adelantaba gracias a un cabezazo tempranero de Kolo Mwani. El 19 de la Roja esquivó mágicamente a Rabiot y luego soltó un disparo rizado desde 25 metros que se metió en el área ‘siete’ por la derecha de Minyan. Con este golazo, el balón batió un récord de velocidad que se remontaba a 20 años atrás, cuando fue el suizo de origen colombiano Johan Vonlanten quien dañó a Francia en la Eurocopa de 2004, que ese día tenía poco más de 18 años. España, aprovechada por el entusiasmo por la hazaña de la «bimbo de oro», siguió dando muestras de un gran fútbol y, a los cuatro minutos, duplicó la ventaja gracias a Dani Olmo.

El número 10 español sacó a Choamini del área francesa con un sombrero y superó a Maignane con un disparo diagonal que acabó en gol incluso después de chocar con Kounde. Una prueba más de cómo a quienes empiezan a jugar al fútbol en España se les enseña primero la técnica y luego el resto. En una tarde en la que Mbappé se vio eclipsado por Yamal, y en la que el chico que se retiraba también tuvo un tutor porque tenía que hacer los deberes, Francia intentó levantar cabeza en la segunda parte apoyándose en los sprints 21 – Un año-. El viejo Barcola, otro talento, sin embargo, esta noche no encontró ningún compañero capaz de realizar sus iniciativas en la banda. El mismo donde, antes de su salida en el minuto 13 de la segunda parte, jugó el veterano Jesús Navas, que podría ser el padre de Yamal dado que tiene 38 años, más que el padre de la joya que arrastró a España al Mundial. . La final con el amigo Nico Williams y los demás. El aplauso de los aficionados muniqueses, incluidos los franceses, tras la salida de Yamal en el tiempo añadido es el mejor recuerdo de la velada en la que nació una estrella.

¿Cuál es mi objetivo? Puse la pelota exactamente donde la quería.



“Muchas gracias por los elogios que me diste. Estoy muy feliz de clasificarme para la final pero ahora falta lo más importante que es ganarla”. Así lo afirmó Lamine Yamal tras el partido de semifinales europeas en el que llevó a España a la victoria sobre Francia, cuando el sábado cumplió 17 años. Al finalizar el partido, el niño se acercó a la cámara e hizo un movimiento de “Habbala, Habla” con las manos como se dice en España, para burlarse de los que hablaban demasiado. En el caso de Yamal, fue Adrien Rabiot quien afirmó la víspera del partido que “si Lamin quiere jugar la final tendrá que hacer más cosas de las que ha hecho hasta ahora”. La joya del Barcelona le respondió en el campo, en el minuto 21, cuando Rabiot «bebió» él mismo y luego marcó con una bonita definición el gol español para poner el 1-1. “Cuando marqué estábamos en un momento difícil – palabras de Yamal -, no esperaba marcar tan rápido, pero en ese momento puse el balón exactamente donde entró y por eso también estoy muy feliz”. «Pero ahora trato de no pensar demasiado en ello – añade -, quiero disfrutar de este momento y ayudar al equipo, espero seguir siendo feliz. Hoy simplemente no me han gustado los abucheos de algunos aficionados en Cucurella». Ahora quiero ganar y ganar, y el domingo quiero celebrar mi cumpleaños (que es el sábado) aquí en Alemania con todo el equipo”.

