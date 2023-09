Estudio y trabajo, pero los fines de semana tomo un descanso y disfruto de la ciudad.

La primera semana que Barbara D’Urso afronta su nueva vida en Londres. La presentadora dijo que estuvo ocupada estudiando el idioma toda la semana en una escuela prestigiosa, pero se permitió el fin de semana para reunirse con amigos y caminar por la ciudad.

Acaba de finalizar la primera semana de vida en Londres de Barbara D’Urso, que viajó desde Milán a la capital británica a principios de septiembre para iniciar nuevos proyectos profesionales. No faltan las historias en las redes sociales sobre cómo será el día a día de la presentadora durante un tiempo que aún no está definido.

Donde Barbara D’Urso enseña inglés

«Mi primer día de colegio, me voy a vivir a Londres por un tiempo, es el comienzo de una nueva aventura.Dijo en las redes sociales frente a la puerta de entrada de una de las escuelas de idiomas más famosas y antiguas de la ciudad: Escuela de Inglés de LondresNacido en 1912. El instituto ofrece una serie de programas especializados basados ​​en las necesidades de estudiantes de todas las edades y de todo el mundo. No está claro cuánto tiempo permanecerá Durso en la ciudad, pero parece que actualmente sigue un intenso plan de estudios que la mantiene ocupada los siete días de la semana, excepto los fines de semana. «desde Durante el fin de semana no estudio ni trabajoLa loca me alcanza y vamos paseando«, dice la presentadora a través de Instagram Stories, mostrándose en compañía de su amiga Carolina Bellotti, que acaba de llegar a Londres para pasar el fin de semana. Las dos exploran la ciudad, visitando museos y curioseando tiendas, como auténticos turistas.

El presentador planea el futuro

«Es sólo el comienzo de una nueva experiencia».La presentadora dejó entrever que afrontó su miedo a volar para salir de Italia y emprender una nueva aventura internacional. Detrás de la opción de profundizar en el estudio del inglés, puede estar la idea de participar en un proyecto en el extranjero, o establecer relaciones con una gran empresa internacional. Por ahora, el futuro profesional de Bárbara sigue siendo incierto tras su despedida de Mediaset, pero muchos rumores ya hablaban de una potencial presentadora de Netflix, dispuesta a todo con tal de ser la cara de un nuevo reality show. Específicamente estábamos hablando de gestión. El amor nunca mienteformato que ya está disponible en diferentes versiones e idiomas.