Estudio de caso de Alejandro Marius, fundador de Trabajo y Persona en Venezuela

Alejandro Marius es un emprendedor social ítalo-venezolano con una misión de gestión muy específica: crear empleo en su Venezuela natal. el es un fundador Trabajo y persona, asociación sin ánimo de lucro que intenta formar personas para el empleo. El trabajo es un foco fundamental para Marius, pues está convencido de que gracias a él una persona puede expresarse y profundizar su identidad. Además, desde la perspectiva de Trabajo y Persona, el trabajo también tiene una dimensión trascendental porque también es un medio de cooperación para el bien común del país. “Educar campeones del bien común” Es el lema de la asociación que quiere difundir una cultura de responsabilidad.

el Venezuela Es un país donde no hay muchas oportunidades laborales. De hecho, la asociación intenta centrarse en el autoempleo y las pequeñas empresas, más que en el empleo. El trabajo, que a menudo se considera una obligación, es en este caso muy valorado y también se vuelve necesario para otros ámbitos de la vida humana. Esta filosofía es muy similar a la filosofía de los movimientos populares. Tierra y Tico trabajaron (Tierra, techo y trabajo), que son las “tres C” imprescindibles para una buena calidad de vida y en las que insiste el propio Papa Francisco. No se trata de lujo (Cáritas ya hace mucho en este ámbito en la región) sino de ayudar a las personas a crear espacios para su independencia a través de la educación, el motor de desarrollo del país.

Alejandro Marius, Cómo crear empleo en Venezuela / De la ingeniería a lo social

Alejandro Marius no siempre estuvo involucrado en el emprendimiento social. Trabajó durante muchos años como ingeniero en Pirelli Telecom. A pesar del excelente salario, decidió dejarlo todo para intentar dedicarse a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Partiendo de la educación como eje central y de la creación de empleo, intenta intervenir en un país que sufre desde hace décadas una situación política, económica y social desastrosa.

Marius explica que amaba su trabajo como ingeniero, pero que, llegado un momento, la motivación profesional se impuso. Siguió un camino que duró cerca de dos años con algunos amigos, comparándose con ellos y analizando su vida a la luz de algunas preguntas como: “¿Qué quieres de tu trabajo?”. Entre esos amigos se encuentra Cristiana Picardo, una monja de 99 años y fundadora de un monasterio benedictino en Venezuela. Seguramente fue una elección que hizo también su esposa Alessandra, quien le informó: “Tus ojos brillan más cuando estás involucrado en trabajo social que cuando estás cerrando una gran empresa”.

Alejandro Marius, Cómo crear empleos en Venezuela / Trabajo y Persona

Marius fue padre de Trabajo y Persona con algunos amigos que se ofrecieron a acompañarlo en este viaje, aunque al principio hizo la mayor parte del trabajo solo. Así que comenzó no sólo a trabajar como director, sino también a compatibilizar los roles de secretario, maestro y director de proyectos, asumiendo el rol de asistente unos meses más tarde. Ahora una treintena de personas de 6 diferentes regiones del país son parte de esta realidad. No falta la cooperación con universidades, empresas privadas, organismos de cooperación internacional y con la Cámara de Comercio Italo-venezolana.

Durante diez años de actividad se han formado más de 3.500 cocineros, chocolateros, cuidadores, mecánicos, carpinteros y peluqueros. El modelo educativo adoptado es interesante porque no se trata exclusivamente de impartir formación: ni siquiera existe un verdadero centro en ese sentido, sino una red de más de 20 espacios diferentes, incluido un garaje parroquial reconvertido en laboratorio de chocolate. .

Además de la parte docente, también existe un acompañamiento de al menos un año, homologado por la universidad como curso corto. Durante este período se proponen actividades de desarrollo profesional, contactos con bancos para crédito y prácticas en la empresa. “Venezuela sobre todo somos los venezolanos que ahora estamos en todo el mundo, que queremos trabajar, que necesitamos una oportunidad como migrantes en muchos países, y los que se quedan en Venezuela que necesitan una oportunidad para poder trabajar, para poder para construir.» dice Mario.

Alejandro Marius, Cómo crear empleos en Venezuela / Del problema a la solución

“Puedo enfadarme, y a veces me enojo, pero eso no construye nada. Prefiero estar al frente de las necesidades con una apertura para entender mi misión”. dice Marius ante la crítica situación venezolana, marcada por constantes cortes de energía eléctrica, escasez de agua y alimentos, además de trabajo. La crisis abre el camino a la creatividad y se convierte en un terreno fértil para soluciones innovadoras. ¿Venezuela produce el mejor cacao del mundo pero no sabe hacer chocolate? Necesitamos formar a los fabricantes de chocolate. ¿Estamos comprando cada vez menos coches? Los viejos hay que repararlos y por eso es necesario formar buenos mecánicos.

¿Se irán sus hijos a buscar trabajo en el extranjero, creando una de las crisis migratorias más graves en América Latina? Las personas mayores se quedan solas y necesitan ayuda. De ahí surgió la idea de crear el primer diplomado en Venezuela para formar cuidadores, en colaboración con la universidad, utilizando un método 360 grados que tenga en cuenta no sólo el aspecto técnico, sino también el aspecto recreativo, la comunicación y la nutrición para todos. cuidado personal. Este es el modus operandi de la asociación, que se centra en los vacíos existentes para llenarlos de nuevas maneras que no siempre son inmediatamente obvias. La educación en ingeniería de Marius ciertamente le enseñó a resolver problemas.

Alejandro Marius, Cómo crear empleos en Venezuela / La historia de Francisco Sánchez

Francisco Sánchez es un joven guitarrista de jazz que pidió ayuda a Trabajo y Persona para grabar un disco. Se trataba de implementar un proyecto dedicado a una sola persona, una situación sin precedentes para una asociación que siempre había tratado con grupos y comunidades. De hecho, terminó siendo un proyecto para muchos. De hecho, todos los grandes músicos venezolanos se sintieron atraídos por él, incluido Aquiles Páez.

Sánchez trabajó principalmente como director de proyectos, dedicándose a coordinar la creación de un proyecto. Un disco de música tradicional venezolana.. También se ha vinculado un libro al productor musical que documenta y explora la peculiaridad de Venezuela: la gente trabaja cantando. Desde los cantos de la lechera al amanecer, hasta las mujeres que van a lavarse al río y el pescador que parte al atardecer, cada canción representa las antiguas artesanías del pueblo. El trabajo fue presentado en el encuentro de 2019 en Rímini, y así Francisco Sánchez aprendió a ser productor y guitarrista, recibiendo varias solicitudes de trabajo de otros proyectos.

María Magdalena La Ferla