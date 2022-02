«Estoy enojado con Putin, ayúdanos» – Corriere.it

Un mensaje de una chica ucraniana. Hasta hace dos días sus días estaban marcados por sus obligaciones escolares y deportivas, y hoy el sonido de las bombas

Bienvenidos,

Mi nombre es Darina Bieltska, tengo 11 años y soy un niño de kiev

. Ayer, 24 de febrero de 2022, mi mamá me despertó a las 05:55 am y me dijo: «Empezaron a bombardear». Escuché las sirenas. Hice todo lo que me enseñaron en la escuela y en casa. Fui a buscar la mochila salvavidas -así la llama mi papá- del armario y la puse cerca de la puerta. Lo hice hace unas semanas, pero no pensé que realmente lo estaba usando. Dentro hay vendajes, desinfectantes, tiritas y cosas para comer. También hay agua.

Mi mejor amiga me escribió, ella le tiene miedo a las bombas, yo no soy mucho, hasta ahora he logrado mantener la calma. También desde nuestra casa anoche escuchamos algunas explosiones muy fuertes, ahora no he escuchado nada en mucho tiempo. Nunca he oído hablar de ellos antes. Fuimos a un refugio subterráneo, estaba lleno de gente, pero luego volvimos a nuestro departamento.

Mi amigo y yo siempre nos escuchamos en Whatsapp, a veces la comunicación no es buena. Intento tranquilizarla y decirle que ganaremos. Le pregunté a mi mamá si había un rifle o una pistola que pudiera usar si fuera necesario, pero ella dice que no son cosas pequeñas.. No me siento pequeño.

Hasta hace un par de días iba a la escuela, sabía que Putin quería invadirnos pero algo no parecía estar bien. He seguido haciendo cosas normales pero ahora tengo un poco de miedo de que todo cambie. ¿Cuándo reabrirán las escuelas? ¿Cuándo veré a mis amigos? ¿Cuándo volveré a entrenar? Practico muchos deportes: atletismo, fútbol, ​​parkour. Tengo pasión por el deporte y la idea de no ir a entrenar me pone de mal humor.

Pero sobre todo estoy enojado con Putin porque esta es nuestra patria y no tiene derecho a quitárnosla.



Después de dos años de confinamiento, ahora también tenemos una guerra. Los niños queremos salir a jugar. Mantenemos nuestra empresa en WhatsApp, pero es diferente.

Mi mamá y mi papá están en casa conmigo y mi hermana de 16 años. Ayer, después de las primeras explosiones, mi padre se fue a trabajar, es diplomático, tenía miedo de que no volviera a casa, pero luego regresó y se calmó.

Me pregunto si realmente deberíamos salir de Kiev. Ahora los rusos están en la ciudad y no salimos de casa. Mis padres también quieren quedarse aquí.

No sé si este es el lugar para pedirle realmente a Europa y Estados Unidos que nos ayuden, quiero decir con armas. Pero si puedes, ven aquí.