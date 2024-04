“Estoy aquí gracias a mi enfermedad”

La lucha de Harley contra el cáncer en Affari Tuoi: “Cuando estaba recibiendo quimioterapia, siempre veía Affari Tuoi”. Un final amargo para la pareja que tenía 200.000 euros pero los cambió.

harley De Friuli Venezia Giulia es la competidora que apareció en el episodio de Affari Tuoi el 22 de abril. Mientras tanto, Amadeus aparece en directo mientras su equipo Inter juega el derbi del Scudetto contra el Milán, pero el programa está claramente grabado. Pero esa no es la mejor historia de la noche. La mejor historia es la de Harley, que se llama así porque su padre es un entusiasta motociclista de Harley Davidson.: «Se llamó así por esta misma razón». Harley y su novio Andrea llevan cuatro años juntos. Harley está luchando contra el cáncer de útero y tendrá que regresar para ser operada en unos días. Su deseo de vida y su vitalidad son una declaración para quienes se encuentran en su misma situación. Su partido está dedicado a todos los pacientes con cáncer. Se abren los primeros seis paquetes: Apulia revela inmediatamente el color azul. El segundo paquete, Valle de Aosta: 10 mil euros. Ahora mismo, azul y rojo. El tercer paquete, Toscana nº 18: 10 euros. Los dos somos azules de inmediato. Pero lamentablemente en el paquete 19 hay 300 mil euros. Pero el siguiente paquete es otro paquete azul. El último paquete antes de la primera llamada al médico, el decimocuarto (Véneto), es otro paquete azul. Considerándolo todo, un buen comienzo.

El Doctor pregunta si se trata de un cambio o de una oferta, pero los competidores le dan la pelota al Doctor, que se marcha con una oferta: 35 mil euros. Una bonita oferta que Harley y su pareja decidieron rechazar. El primer paquete que se abre es el más pequeño en rojo: 5 mil euros. En el segundo paquete, Campania, desaparece otro color azul. En el tercer paquete, Sicilia descubre lamentablemente 30.000 euros. Ahora vuelve a ser el turno del médico: esta vez decide cambiar. Pero Harley rechaza la oferta. Andrea revela: «Y como lo haré dentro de un mes, apoyo tu causa». Son recién casados ​​en el futuro. Pero esta nueva etapa del partido empieza inmediatamente con 75 mil euros. Vuelve la paridad entre el rojo y el azul. La siguiente llamada es a Rosanna de Molise, quien, como recuerda Amadeus: «Hazlos más pequeños o más grandes». De hecho es pequeño. En el último paquete abierto, en Piamonte, los competidores encontraron otro azul y así pudieron volver a mirar con confianza al médico. La oferta es idéntica a la primera: 35 mil euros. Empezamos a pensar: “Somos jóvenes y hemos tenido un año devastador. Me ha golpeado una enfermedad grave que me ha dado mucha fuerza de voluntad y coraje para creer en mí mismo. Aprovecho esta oportunidad y saludo a todos los pacientes con cáncer, en este momento estoy. afrontar la enfermedad. Soy paciente de cáncer y pronto me operarán, y eso me da fuerzas para decir no”.

Harley luego revela que todavía tiene cáncer: «Descubrí este juego durante la quimioterapia. Si no fuera por la enfermedad, no habría conocido este juego. Hoy no estaría aquí si no fuera por la enfermedad. Cualquiera que tenga el carácter para superar los desafíos de la vida tiene el deber para comunicar y dar fuerza a los demás.» La pareja pierde el rojo por valor de cien mil euros, pero se queda con el rojo por valor de doscientos mil euros. El Doctor ofrece un cambio que la pareja acepta en este momento: va a tomar el día 17 de Liguria. No abrió su cuarto paquete antiguo, sino el paquete de Abruzzo: habían desaparecido 50.000 euros. La presión final llega con dos rojos, dos azules, otra inyección y la oferta del médico: otros 35.000 euros. Harley tiene ganas de jugar y no puede sopesar los pros y los contras. El siguiente paquete, Emilia-Romaña, tiene sólo 5 euros. Parece que el gran final está escrito..

En este punto del juego, hay otro disparo y el Doctor pregunta a la pareja si tienen una oferta que aceptarán. Harley pide un cambio y el doctor acepta: «Harley se está arriesgando y yo también». El doctor dice a través de Amadeus. La lógica de Harley: «Esos son tres números importantes. Tuve cáncer al tercer día y mi abuela murió del mismo cáncer al cuarto día». Sin embargo, Harley confía en su compañera Andrea, quien elige Calabria 3. Entonces regalan el 17 pero no abren el 4, que es el paquete que tenían originalmente. En el paquete 17 lamentablemente había 200 mil euros.. “Este fue quizás el único número asociado con un momento hermoso”, revela Amadeus. El juego cambia el humor. Habría sido la combinación perfecta. Sin embargo, en el paquete, tras otro cambio, consiguieron sacar al menos 20 mil euros.