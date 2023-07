Esto no es una meta, sino un punto de partida.

canciones

El calor arde en la cara, la piel sudorosa, la cabeza da vueltas pero con entusiasmo salvaje, esperando para entrar, luego una ovación de pie de sus ídolos, los jóvenes, en su mayoría como quienes los aplaudieron, que cambian las reglas del juego en música y estilo, a juzgar por el aspecto de su manga y hay muchos que imitan su visión de moda. Habría bastado abrir las puertas, en las primeras horas de la tarde de ayer, para ver a una verdadera tribu, rebelde de corazón pero organizada, reunida en el Estadio Olímpico, en la capital, para la venta directa (más de sesenta mil espectadores) de los Cuatro Caballeros del Rock, el Roman Mansquin. «Esto es genial, muchachos. El Estadio Olímpico. Esta no es la línea de meta sino el punto de partida», dijo Damiano David, señalando las gradas.

En el line-up están las canciones más famosas y especiales del último álbum Rush! Pero sin olvidar a los demás, y así desde la mordaz Don’t Wanna Sleep, elegida para abrir la retransmisión en directo, hasta la romántica Le parole folle, desde el modelo de percusión elegido hasta el maniquí enmascarado, pasando por la célebre beijing, precedida de polémicas contra los que «dicen que es real, triunfaron en el extranjero pero es un encubrimiento, sí, pero lo hicimos». Luego, Mammamia más «golpea» y Quiero ser tu esclava -la última en aparecer-, así como The Loneliest, que emocionó a muchos. y otros.

Después del Loud Kids Tour, su primera gira por arenas europeas, el Festival de Glastonbury, agotó las entradas de Rush! La gira mundial, que arranca el 3 de septiembre desde Hannover, Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi y Ethan Turchio, se tomaron el tiempo y la satisfacción para hacer realidad un sueño: actuar en estadios. Y conquistarlos. dicho y hecho. En una carrera de éxitos que los ha visto campeones, sin contratiempos, desde 2016 hasta hoy, también quemaron esta etapa, aterrizando en su «casa», Roma, con fechas repetidas esta noche, para luego ir a Milán el 24 y 25 de julio -y un público fiel para celebrarlas-. “Como dijo un gran hombre en este campo, déjame tener miedo”, dijo Damiano. Y al grupo: «Nunca nos hemos dado las gracias, gracias chicos». Luego cantó a capella «La canción que me hizo entender que un sueño era posible», Iron Sky de Paolo Nutini. El término «concierto» no es suficiente para describir lo que se vio bajo las luces: entre los efectos especiales, las texturas de luces fuertes, las miradas llamativas y un segundo escenario en medio de los fanáticos, es un monumento a la revolución musical y las siguientes generaciones. Un set de adrenalina sin parar que mantuvo a los espectadores de pie gritando, saltando y bailando sin parar, desde las primeras notas. Las referencias a los Rolling Stones, cuyo estreno no fue casual, son a la sensualidad de Guns N’ Roses, ya los ritmos estrujantes de Bon Jovi. En el espíritu de los años setenta. Éramos jóvenes, éramos imprudentes, arrogantes, estúpidos, tercos. «Y teníamos razón», dijo Abbie Hoffman. Aquí no faltan testarudez, excesos y un poco de sana bravuconería -afortunadamente-. La banda que tocó en Del Corso y llamó la atención de X Factor una vez más demostró que lo lograron. Con intensidad y compromiso, reafirma el significado y el sentimiento de Zetti e Boni: «Disculpe, pero creo mucho que puedo dar ese salto».

éxito

Una canción que se ha convertido casi en un himno para un grupo de lo más completo. Y rápido. Tal vez, al final de la ceremonia, abrumados por la emoción, derramaron una lágrima de cansancio. O bien, como la mayoría imagina, se bañan en champán y se encaminan hacia nuevos compromisos, casi “superhéroes” del nuevo milenio, no en tinta y papel, sino con músculos y curvas a la vista y en voz alta. El aire se mantuvo silencioso y bueno desde la multitud cantándoles incluso cuando salían del estadio: «Tantas noches estuve encerrado ahora voy a patear esas puertas».

