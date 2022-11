Esto es lo que pagaremos en diciembre: «locos»

Entre poco más de un mes Diremos adiós al 2022 y una de las cosas que recordaremos al pensar en este año, definitivamente habrá efectos de la inflación que nos hemos visto obligados a afrontar, sin duda, Todavía estamos luchando. Los aumentos más llamativos que pusieron En mis rodillas La nación, necesariamente, de Gas, combustible y electricidad. En muchos casos, de hecho, varias empresas italianas se han encontrado obligado a cerrar Y los que lograron mantenerse a flote, tuvieron que hacerlo Subir el precio del producto final. Para dibujar el mismo marcado y luchar. Gastos y costes de producción. Como resultado, también nos encontramos frente a una situación cada vez más preocupante, especialmente en el supermercado; Donde gastamos la cantidad habitual con él. Objetivo de los artículos en el carrito.

Precios de la energía

Además, las medidas tomadas por el gobierno nos ayudaron en múltiples ocasiones, de apariencia Varias recompensas para un cierto aumento Exención de impuestos. Las compañías eléctricas también han hecho todo lo posible para ayudar a los consumidores. nos deja Él compra Desbordamiento a precio de mayorista reservados para ellos mismos. el precio se llama RETRUÉCANO como abreviatura de sRizzo tuNico númeroYo sigo. El Lo mismo En toda Italia y para todas las empresas. De esta forma, salvo en algunos casos de proveedores que añadir unos céntimos por kWh consumido, Los ciudadanos estamos obligados a pagar la energía según esta variable que cambia cada mes.

de nuevo, por supuesto, Se nota la diferencia. PUN promedio anual para todo 2021de hecho, no me superó 10 centavos por kilovatio hora; Eso sí, de hecho, flotó durante meses. entre 6 y 8 centavos No es exactamente la cantidad que terminamos pagando julio, agosto y septiembreen el que el precio único nacional ha aumentado, en no menos de A 42, 54 y 44 céntimos/kWh. Sin embargo, en los últimos dos meses, las cosas parecen ser así. Mejoria leve; En realidad, PUN fue en octubre. 21 centavos Y noviembre, al menos de momento, Parece seguir los mismos pasos.

seremos capaces de decir lo mismo También para el mes de diciembre. ¿Y para el año nuevo? ¿O el precio de los últimos dos meses ha sido solo un pequeño descanso? te mantendremos informado sobre las noticias