Esto es lo que es y los síntomas.

La gripe prolongada también afecta y sobre todo a los jóvenes

El término coronavirus prolongado no solo se refiere a los síntomas persistentes de infección por el virus Sars-CoV-2, sino que también existe otro término: largo gripe. Este último concepto representa una Gripe estacional larga.

Descubramos juntos más concretamente qué es la «gripe larga» y cuáles son sus síntomas. síntomas El que más destaca.



Así lo informó la agencia de noticias. AdencronosLos síntomas son casi similares a los síntomas del Covid, que son: fatiga constante, dolor de garganta persistente y tos molesta. Pero esto no es todo. Los jóvenes también apuntan, sobre todo, a las “consecuencias” de la infección que les causan malestar. El virólogo evalúa la situación. Fabrizio Brigliasco Así lo destaca un nuevo estudio publicado en «Medicina CLINICA', Cómo la infección por Sars-CoV-2 y las infecciones no relacionadas con Covid son casi idénticas.



«Long Covid sigue siendo un síndrome mal definido – señala Brigliasco – Incluso respecto a la definición diagnóstica existen diferentes opiniones, más allá del concepto de que es algo continuo. Lo que les sucede a las personas que lo padecen es muy diverso: problemas respiratorios pero también problemas neurológicos, confusión mental y fatiga. Para realizar estudios sobre esta afección, los científicos tomaron muestras de un buen número de personas para descubrir la diferencia entre quienes dieron positivo por Covid y quienes no. Así también se llamó la atención sobre la gripe prolongada. Al hacerlo, en efecto, los expertos pusieron de relieve algo que se sabía, y quizás mejor cuantificado, y confirmaron que incluso las formas respiratorias de gripe pueden tener secuelas después de la fase aguda de los síntomas respiratorios.«.

siempre brigliasco Quería explicar la larga gripe diciendo:Después de la gripe, puede haber una fase de recuperación, que son síntomas que duran más de 4-5 días y están relacionados con el estado del paciente. Entre los síntomas Eso no acaba, por ejemplo, queda un dolor de garganta, que es signo de “herida” en sentido amplio. La infección ya no está presente, pero la inflamación permanece en la garganta. La tos seca viral también es una molestia«.

«Tengamos eso en cuenta también La gripe no es una enfermedad trivial No desaparece a los pocos días. – concluye Brigliasco – Lo cual puede ser peligroso para los débiles, pero incluso un joven debe mantener un período de sentido común y bajo rendimiento. La gripe prolongada es en realidad episódica: Incluso los jóvenes deberían tener cuidado con las consecuencias y cuidarse bien. Con un autotratamiento responsable. El enfoque es, por ejemplo, utilizar antiinflamatorios, pero no eliminar los síntomas, porque esto redunda en beneficio del virus.«.