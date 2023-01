Esto es lo que dice el nuevo estudio

la núcleo de la tierra inició en Girar en sentido contrariodespués de un ciclo de balanceo que dura aprox. 70 años. Esta es la conclusión a la que han llegado los investigadores yang y canción Universidad de Pekín, en un nuevo estudio Publicado en 23 de enero de 2023 sobre mí Ciencias Naturales de la Tierra. Es una diferencia que no afecta directamente a nuestra vida cotidiana. ¡Así que no tenemos nada que temer! – Pero la diferencia en la duración del día cada 60-70 años y las oscilaciones pueden justificarse campo magnético de la tierra. En este artículo veremos en qué consiste esta diferencia Dirección de rotación Y qué estudios se han realizado en este campo en los últimos años. Estudios previos sobre la rotación del núcleo terrestre Para contextualizar mejor la importancia de este trabajo, hagamos un breve repaso sobre estructura interna de la tierra. la núcleola capa más interna, se divide en dos partes: interno Y externo. núcleo externo líquido Y aquí está El campo magnético de la Tierra. En el interior hay un gran objeto de metal a su alrededor. 70% de la luna quien toma un nombre El núcleo interior — es el héroe de este nuevo estudio. El hecho de su rotación. No estable en el tiempo No es nuevo: en uno estudiar Con base en las ondas sísmicas de 1996, se observó que la rotación del núcleo era Ligeramente más rápido de la corteza y el manto. En términos numéricos, estamos hablando de La primera vez en un año – eso es, al menos, hasta 2009. En ese año, varios análisis mostraron cuánto era el núcleo me detuve Con respecto al manto y la corteza, solo para reanudar la rotación pero en direccion opuesta. READ Recarga tu PlayStation Store desde 45/70/90 euros con un sólido descuento en Black Friday 2022 - Multiplayer.it ¿Qué implica la inversión del sentido de giro? Leyendo el nuevo estudio que ha surgido de los investigadores Song y Yang, tratamos de comprender los posibles efectos de esta oscilación en el núcleo.

En primer lugar, los autores A. patrones – dibujo. Para ello analizaron un archivo Tiempos de viaje de las ondas sísmicas que deben atravesar el núcleo interior siguiendo el mismo camino: analizándolo tiempo perdido Entre uno y otro es posible obtener información sobre la rotación de esta capa mineral. Sus análisis revelaron que rotación Sigue un largo ciclo de aprox. 70 añoscon cada cambio de dirección unos 35 años. Sin embargo, el núcleo interno está estrechamente relacionado con ambos. Abrigo (como una cuestión de ternura) que al núcleo externo (para letra magnética). Entonces, cambiar su rotación podría afectar el movimiento de estas otras dos capas, justificando (muy probablemente): cambiar la duración del día que ocurre cíclicamente cada 60-70 años;

Fluctuaciones del campo magnético terrestre. En cualquier caso, se trata de hipótesis que, para probarlas, necesitan confirmación. Estudios adicionales. En realidad, estas son las letras. Juan Vidalun sismólogo de California que no participó directamente en el estudio: Este es un estudio muy cuidadoso realizado por excelentes científicos que utilizaron una gran cantidad de datos. […] Sin embargo, ninguno de los modelos existentes puede explicar adecuadamente todos los datos disponibles.

