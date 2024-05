De nuestro corresponsal

Kiev – Caminó en pantuflas diez kilómetros durante dos días. Sin agua, sin comida. Sólo tenía un palo en la mano para sostenerse: “Me caí dos veces, pero me volví a levantar”. El lunes por la noche, una patrulla la encontró en el camino: Lydia Stepanevna Lomikovska, de 98 años, llegó sola y a pie desde Oshiretin, La sexta aldea ucraniana ocupada por los rusos en las últimas semanas. “Quemaron todo. Incluso mi casa. No me queda nada. Tuve miedo, me fui, quiero ir con mi hijo. Algo así ni siquiera vimos en el 41…” Se abrieron paso y Lydia escapó justo a tiempo, después de que Osherytins como Beredichi y todas las aldeas en la línea del frente en Donetsk que los ucranianos ya no podían controlar habían caído. La culpa es de las armas americanas. Uno de los oficiales dice: “Llevamos seis meses esperándolos. Fueron detenidos en vehículos blindados en la frontera polaca. Verde, sin escribir. Todo el mundo sabe que estoy ahí. ¿Pero cuándo llegarán? Si se pregunta qué se necesita inmediatamente, la respuesta es: “Todo”. Pero sobre todo los patriotas. Hay países que tienen sistemas de defensa muy avanzados y ya no hacen nada con ellos. ¿Por qué no nos lo dan?» El portavoz militar Nazar Voloshin admite: «Tuvimos que retirarnos para no dañar más a los civiles. Con los medios que tenemos, intentamos repelerlos».