Estados Unidos, un niño fue enviado en avión a la ciudad equivocada. Cómo termina la aventura – El Tiempo

Christian Campigli 25 de diciembre de 2023

A veces la realidad puede superar la imaginación. La trama de una de las películas navideñas más famosas resulta ser una historia increíblemente evocadora. Primero fue informado por CNN y luego transmitido por todos los canales de televisión de Estados Unidos. ¿Recuerda “Solo en casa”, la exitosa película de 1991 protagonizada por Macaulay Culkin? Un niño de 6 años, que viajaba como menor no acompañado por Estados Unidos, fue «enviado» a Orlando y no a Fort Myers, donde su abuela lo esperaba en Navidad.

CNN informó sobre la aventura del pequeño Casper Ramos, el héroe de una historia que se parece mucho a las «hazañas» de Kevin McAllister, el niño interpretado por Macaulay Culkin en la película «Solo en casa». Se suponía que Casper, como informó Adnkronos News, se reuniría con su abuela en Fort Myers, Florida, en un vuelo desde Filadelfia, Pensilvania. Spirit Airlines, la compañía en la que viajaba el niño, pidió disculpas por las molestias que, afortunadamente, no provocaron consecuencias peores de las esperadas. Casper aterrizó en Orlando, a 4 horas de su destino previsto. Además de una disculpa, la aerolínea también ofreció un reembolso por el vuelo. La abuela, que ha contactado con su nieto, espera sobre todo aclaraciones: «Quiero que me llamen y me expliquen por qué mi nieto acabó en Orlando. ¿Cómo ocurrió? La azafata, que recibió los documentos de su madre, ¿La familia le dijo que lo dejara en paz? La empresa inició una investigación interna. Lo extraño de la historia es que el equipaje llegó al destino correcto.