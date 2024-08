Estados Unidos, primer evento electoral para Biden y Harris: “Vencemos a las grandes farmacéuticas”. Trump: Con ellos seremos como Venezuela

atmósfera Biden y Kamala harris Por primera vez en el mismo escenario. juntos Desde que empezó el nuevo el campo Electoral demócratapara la presidencia de Harris. Los actos de campaña electoral comenzaron con un cálido aplauso y una ovación de pie para el presidente en ejercicio. La multitud en el Prince George’s County Community College en Maryland le agradeció el retiro del 21 de julio. «Kamala Harris será una presidenta extraordinaria», dijo Biden, quien también se permitió un poco de Kamala: fingió no recordar el nombre del candidato republicano a la Casa Blanca y luego lo pronunció mal en donald Bromas (que en inglés significa basurero, pero también coloquialmente mierda). En respuesta a los ataques personales, más que políticos, que el empresario ha lanzado contra Harris en los últimos días. Los ataques que Trump afirma no cesarán. “Creo que tengo derecho a hacer esto.«, El candidato conservador dijo durante una conferencia de prensa en su resort en Bedminster, Nueva Jersey: “Tengo derecho a atacar a Kamala Harris. Ella me describió como un ‘extraño’ y no le tengo mucho respeto, ni la respeto. inteligencia.»

Desde el escenario de Maryland, el discurso de Harris fue sobre todo un alabar “Podría hablar toda la tarde sobre la persona con la que estoy hoy aquí”, le dijo el vicepresidente a Biden. “Hay muchos amar Y añadió: «En esta sala para nuestro presidente». “Pocos líderes en nuestra nación han hecho más” en tantas cuestiones, entre ellas ayuda cuidado de la salud Ey Costos Subordinar Drogas Por prescripción médica, cuál es el resultado que obtuvo Biden elogió Durante este mandato. Harris continuó su discurso, diciendo:grande honor«sirviendo con Biden, a quien describió como»extraño hombre».

Las diferencias entre los dos candidatos del partido, además de las escaramuzas, también tuvieron un contenido mayor Políticos. Los dos candidatos a la Casa Blanca discutieron sobre todo el tema principal de esta campaña electoral: inflación económica. Para Trump, Kamala Harris “quiere convertir un país basado en la libre empresa en un país el muere ComunistaEl empresario afirmó: “Si Kamala gana las elecciones, lo peor está por venir”, considerando que Harris es “mucho más”. extremista“Por el senador independiente de Vermont Bernie Sanders. En cuanto a las relaciones exteriores, Trump advirtió que “habrá un problema real en el futuro porque la gente Ella no tiene respeto en el mundo.Luego citó diversas estadísticas sobre la inflación en Estados Unidos. alimentos Criticó el «plan» democrático de Maduro para controlar los precios, añadiendo que «no tendrá éxito» y que «llevará a… Escasez de alimentos. “Terminaré con la guerra de Kamala contra la energía y… verde nuevo ‘hacer trampa‘(estafaen lugar del acuerdo)”, continuó Donald Trump, refiriéndose al plan de Maxi para Transmisión de energía El Congreso lo aprobó por iniciativa de la administración Biden. “También pondré fin a las obligaciones a favor de vehículos eléctricos, A pesar del apoyo Elon Musk, Añadió en referencia al patrocinio y apoyo de Tesla al avance del sector.

La respuesta alemana depende de Biden: No Bioeconomía Funciona y Kamala Harris no se desmarcará de los titulares Políticas económicas. El presidente habló de los esfuerzos históricos de su administración para permitir que el programa de seguro médico estadounidense para personas de 65 años o más, Medicare, negocie… Precios Subordinar Drogas. «He estado esperando este momento durante mucho tiempo», dijo el presidente a la multitud. Biden agregó que Luchando contra las grandes empresas farmacéuticas Esto es fundamental porque los estadounidenses pagan más por sus medicamentos que “cualquier país desarrollado del mundo”. “Esta vez finalmente fuimos derrotados. grande FarmacéuticaBiden comentó: “El hombre al que nos enfrentamos está luchando para deshacer lo que acabamos de pasar”, añadió.

según yo Encuestas de opinión Desde el Pew Research Center, Kamala Harris y Donald Trump estarán a nivel nacional. el 46% De los reclamos de los electores registrados Harris, el 45% el afirma Triunfo y 7% el afirma Roberto F. kennedy jr... Esto cambió con respecto a las encuestas del Pew Center de julio, cuando Trump estaba cuatro puntos por delante del presidente Joe Biden, que aún no se había retirado de la carrera por la Casa Blanca. La encuesta encontró que la mayoría de los avances de Harris se produjeron a expensas de Kennedy. La gran mayoría de los antiguos partidarios de Biden ahora apoyan a Harris (97%), y Trump también ha conservado a la mayoría de sus partidarios desde julio (95%). Pero sólo el 39% de los votantes que apoyaron a Kennedy en julio todavía dicen que lo apoyan, según Pew, con un 39% respaldando ahora a Harris y un 20% respaldando a Trump.