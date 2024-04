Estados Unidos cuenta con Meloni para explotar los activos rusos. A la espera del G7 en Italia – Corriere.it

en este sentido, Apoyo a la iniciativa Podría venir del presidente de la Comisión de la UE. como Subsecretario de Defensa Matteo Perego“La demanda estadounidense no sólo es consistente con nuestra visión, sino que también es En línea con la posición de Ursula von der Leyen». El gobierno de Bruselas propone Retiro de ganancias netas de activos fijos del Banco Central de Rusia, que se supone que ganará unos 3.000 millones de dólares en intereses sólo en 2024, claramente no será suficiente. Biden sabe, y se lo repitió al primer ministro italiano, que “Kiev necesita urgentemente el paquete de apoyo de Estados Unidosque fue bloqueado en la Cámara de Representantes debido a la postura «hostil» del presidente de la Cámara, Mike Johnson, «bajo presión de Donald Trump por razones electorales».

Sin embargo, algo parece estar cambiando ahora en Washington. en El informe fue enviado a Farnesina.se reporta uno Conversación secreta con Jack Sullivan: asesor de seguridad nacional del presidente Biden – Leemos en el telegrama – que está “convencido” de que una vez aprobado el plan de ayuda estadounidense habrá “Previsiones positivas en la segunda quincena de abril». Claramente, superar el impasse también facilitaría la mediación con Europa sobre los fondos rusos. Es a Europa en particular a quien se dirige el representante de la administración: “Obstruyendo la maquinaria de guerra rusa«Necesitas»Presión diplomática sobre China para desanimarla» Los suministros a Moscú “de lo contrario ponen de relieve las posibles repercusiones negativas en las relaciones” con la Unión. Es un tipo de “Lo que sea necesario” para apoyar a UcraniaSullivan ve la resistencia como un “objetivo estratégico” en 2024, a la espera de ver si podrá contemplar un “contraataque” en 2025.

Por otro lado, no hay señales de un gran avance con Moscú, si eso es cierto. El presidente ruso Vladimir Putin De hecho, lo describió como “Un espectáculo de fenómenos condenado al fracaso» Conferencia de paz en Suiza. Por si fuera poco, el dictador ruso -según información de las agencias- está desarrollando Capacidades nucleares en el sector espacial, lo que puede conducir a “Una seria amenaza para los sistemas de satélites occidentales». Por eso Kiev es importante para el mundo libre y por eso Biden espera un resultado positivo del G7. También a la luz de la cumbre de la OTAN que se celebra en Washington con motivo del 75º aniversario de la Alianza Atlántica. En este contexto – como subrayó el presidente estadounidense en su conversación con Meloni – será necesario presentar «Una contribución tangible a la seguridad de Ucrania». Estados Unidos no tiene intención de acelerar la posibilidad de que Kiev se una a la alianza, pero -en palabras de Sullivan- prevé “acciones ejecutivas para apoyar su acercamiento a la OTAN”. La fecha estaba fijada para julio, pero es junio. El fatídico mes de la sandía. Y no sólo para los europeos.