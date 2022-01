Estado de la situación para PS5 Muy pronto, para muchos filtradores conocidos: Entonces – Nerd4.life

Un conocido filtrador AccountNGT dijo a través de Twitter que un nuevo archivo Estado del juego personalizado de PS5 viniendo. El filtrador dijo que conoce mucha información sobre el evento de PlayStation y está listo para compartirla. Tom Henderson también apoyó estos rumores, afirmando que todo sucederá en febrero de 2022.

AccountNGT compartió esta información recientemente Pregunta y respuesta Realizado en Twitter con sus seguidores. Cuando se le preguntó «¿Alguna noticia sobre el evento de PlayStation a principios de este año?» NGT respondió: «Está en camino y tendré mucha más información para compartir cuando se anuncie».

NGT compartió previamente el nombre y las imágenes del nuevo juego de Quantic Dreams, Star Wars Eclipse. Por esta razón, es una fuente confiable, al menos por el momento. Como NGT declaró que “Tom Henderson Personalmente me ha asegurado que el evento de PS5 se llevará a cabo pronto. Henderson, en caso de que no lo conociera, es un conocedor de la industria del juego, especialmente cuando se trata de filtraciones relacionadas con Call of Duty y Battlefield.

Luego, el propio Henderson también publicó un tweet, que puede ver a continuación, en el que dijo: «Los rumores actuales sitúan el próximo evento de Sony en febrero, según los eventos de medios de este mes y las fechas pasadas. Eventos de PlayStation. Es probable que el estado de la situación , pero probablemente sea demasiado grande en mi opinión «.

Como siempre, si bien es cierto que se trata de fuentes fiables, recordamos que estamos hablando de ellas Común No es información oficial. Puede ser que lo que informan sea incorrecto o, en pocas palabras, Sony puede decidir cambiar la situación por problemas internos o necesidades de los socios.

Sin embargo, han pasado aproximadamente tres meses desde el evento anterior, por lo que es plausible que Sony no se quede en silencio por mucho más tiempo, especialmente con juegos como Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 y God of War Ragnarok que saldrán este año.