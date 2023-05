«Estaba posando casi desnuda en la portada por un capricho. ¿MTV? Me di una vuelta con la escort»

Locutora, Actriz, Locutora de Televisión y Radio. georgia surina Eso fue todo. Y todo perfectamente. Incluso Miss Italia Iulme. Alberoni fue coronado con una diadema de domopac. Como premio, también gané una colaboración con una agencia de moda”. Pero Georgia no puede ser simplemente un modelo silencioso. Necesitaba hablar, se dijo a sí mismo. “Así que me hicieron una audición para un programa de televisión en Junior TV y me llevaron…”. Aún en el pasado: «Posó casi desnuda por capricho» y en el boom de MTV dice que ha estado paseándose «con una escolta» para ver cuántos fans la seguían.

En Corriere della Sera, Surina cuenta cómo logró convertirse en una veejay, la voz y el rostro de la generación de principios de la década de 2000. Los años siempre se han vivido al máximo. Vivía en Londres pero estudiaba mucho porque era una nerd. Estudió y trabajó. De todo lo que recuerda, dos entrevistas se sienten como hoy. uno a Anthony Hopkins («Estaba aterrorizado, era genial y tenía que estar a la altura. Tenía que soltar el aire y consolar al entrevistado. Con un personaje tan genial me sentía pequeño y fuera de lugar, en cambio él era tan lindo»). El otro es para George Michael: «Pensé que era sexy, era distante y difícil de atrapar, y en cambio nos divertíamos como dos niños, era espontáneo, hacía bromas. Un verdadero artista te ayuda y él te ayuda porque sabe que los dos tenemos que llevarnos bien».

Su compañero de viaje durante muchos años fue Marco Maccarini. Rafik, sin embargo, solo frente a las cámaras. «Siempre hemos disfrutado muy bien los sets juntos, sin celos, pero una vez que termina el concierto, yo estoy de un lado y él del otro. Tal vez ese sea el secreto: nunca nos hicimos amigos de verdad, pero cuando vemos el uno al otro es como nunca Un día pasa».

¿El momento más memorable? Con Ligabue. sin duda. Un recuerdo que se quedó con ella: «El primer episodio de Trl con Ligabue, con Piazza San Babila y Corso Vittorio Emanuele oscurecidos y los comerciantes furiosos. Marco y yo también tuvimos una queja por bloqueo de peatones, algo así. La policía nos escoltó porque no podíamos salir del estudio e irnos a casa. He visto cosas locas que no creo que volvamos a ver».

Luego, a la edad de treinta años, decidió partir para descubrir el mundo exterior. Zelig Off presentó y protagonizó Don Matteo junto a Terence Hill («uno de los mejores profesionales que he conocido, tan dulce y educado, siempre el primero en el set»). Luego la novela «Sería más fácil que dos personas se quedaran despiertas», que se convertirá en una película de Veronese.

¿eso es amor? Ningún compañero dice. Pero en el pasado, el chisme no estuvo ausente de ella. «Una vida privada es una vida privada, y después de tanto gritar, lo mejor es callarse un rato».

