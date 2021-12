Esta noche en … Nápoles, Alberto Angela enciende la web: «Acabó con el Nápoles en Nápoles»

Más de cuarenta mil me gusta, 3300 comentarios – favorables en el 99,9% de los casos – más de ocho mil acciones. Y estos números estratosféricos siguen creciendo de manera imparable. Si bien fue el último episodio de Esta noche en …, dedicado a Nápoles, perfil público de Alberto Ángela Fue asaltado literalmente por miles de napolitanos que agradecieron al famoso escritor científico de Piamonte por su trabajo reciente. Un verdadero aplauso en la web, fiel reflejo del entusiasmo de los napolitanos glorificado por la ciudad transmitida por Rai 1 Network.

Si los napolitanos apreciaron particularmente la historia de la fundación de Partenope y el esplendor del metro de Nápoles, entonces la verdadera apoteosis se alcanzó con el pasaje sobre San Gregorio Armeno Y con la historia de Nápoles Maradona. Las poderosas imágenes que contrarrestaron a las demás, incluido el último documental de rai firmado por Corrado Ogias en abril pasado, a Napoleón no le gustaron mucho. «De un solo golpe – dice uno de los muchos comentarios que inundan el perfil de Facebook de Alberto Ángela – has eliminado los rumores y prejuicios sobre nuestra ciudad, brindándonos un gran servicio y haciéndonos dejar la historia de Gomorra».

Hace tan solo unos días, de hecho, llegó a su fin la última temporada de la serie nacida del libro de Roberto Saviano, y muchos napolitanos quisieron enfatizar su agradecimiento por el cambio de rumbo en la narrativa de una ciudad que no se rinde ante su existencia, al menos no solo, Nápoles Gomorra. Por otro lado, fue la propia Ángela quien señaló los miles de aspectos de la ciudad que no podían ni debían sucumbir a los estereotipos negativos: “Con este episodio de la noche en … – escribió – intentamos iluminar Nápoles con la luz que se merece, y también gracias a La magia que puede transmitir esta velada tan especial, muchas veces, de hecho, los registros históricos tienden a centrarse en sus sombras, que no pretendemos ignorar, y que hay que identificar y combatir. Nápoles no es solo eso. Nápoles sobre toda luz. Y es precisamente esta luz la que queremos encender esta noche, tal como lo hemos hecho con otras ciudades ”.

Un regalo de Navidad que marcó un verdadero boom en los índices de audiencia en la televisión y que tenía como objetivo que la gente hablara de Nápoles, esta vez en un sentido positivo, en toda Italia. La pintura de Nápoles de Angela también recibió elogios del mundo de la política de la ciudad: “El Programa Esta noche en Nápoles – escribió el alcalde de Nápoles hace unos días. Gaetano Manfredi Es un gran regalo de Alberto Ángela y Ray para nuestra ciudad, pero también es un regalo para todo el país. Es un hermoso guiño al reinicio, la confianza y la belleza. Italia debe creer en una ciudad como la nuestra que conserva grandes tradiciones, pero que también tiene un potencial inimaginable en otros lugares. Gracias de nuevo a Alberto, un verdadero amigo de Nápoles ”.