Esquí: el descenso de Kranz, Jogja está de vuelta: el tercero. La copa está a un paso

Para Goggia, en el podio 40 de su carrera, este es un resultado especialmente importante para la carrera por el trofeo especial: Corinne Sauter ahora tiene 75 puntos para bajar a la final de la Copa del Mundo, el 16 de marzo en Courchevel. “Ayer acepté que no puedo llegar temprano y hoy dije: ‘Sigamos con el proceso de rehabilitación’”, comentó Goggia. “Estoy contento por mantener al Red Pep y liderar con 75 puntos, tenemos que quedarnos dos posiciones hasta la final. Mordisqueé bastantes porque entré con 59 puntos y me fui con 75 de ventaja. Fue un partido muy igualado carrera en cuanto a defectos, todos son muy parecidos y esa es la belleza de esta pista. No puedo decir en qué punto estoy de mi recuperación, llegué aquí el primer día después de competir en el descenso olímpico, así que con nueve días de descanso. He trabajado físicamente pero esquiar es otra cosa».