Esposas de soldados en el frente con flores en el Kremlin – Noticias

Las esposas rusas que recuerdan los combates en Ucrania movilizaron una protesta simbólica: colocaron flores rojas sobre la llama del Soldado Desconocido bajo los muros del Kremlin para exigir el regreso de sus maridos del frente. Es una iniciativa que, anunciaron, se repetirá todos los sábados. Entre ellos crece la ira por los reservistas enviados a luchar por orden de Vladimir Putin en septiembre de 2022, un tema delicado para las autoridades que hasta ahora han tenido cuidado de no reprimir lo que podría convertirse en una insurgencia.

Hoy eran unas quince personas: desafiaron el frío y colocaron flores rojas en un importante lugar simbólico en el corazón de Moscú, informa la Agencia France-Presse. María, de 47 años, dijo: «Queremos llamar la atención de las autoridades y del público sobre nuestro llamamiento. Hemos probado diferentes medios. Hemos lanzado un llamamiento por escrito a los parlamentarios, funcionarios y departamentos, pero no hemos sido escuchados». Su marido se movilizó en noviembre de 2022, hace más de un año: “Esto no es cierto.

«Son civiles, no soldados, y no pueden permanecer allí por mucho tiempo».

La policía no intervino, aunque en Rusia todas las protestas suelen ser reprimidas, lo que indica que el tema es delicado para el Kremlin.

Polina, madre de un niño de un año, destaca que su trabajo es «el único trabajo pacífico que aún no ha sido prohibido por la ley: tengo la impresión de que los estamos molestando. Pero nadie se quedará callado. Lo haremos». ir.» Todos los días, todos los sábados, colocaremos flores para llamar la atención.

La actividad de las mujeres soldados movilizadas (aproximadamente 250.000 de las que están en el frente según los últimos datos proporcionados por Putin) ha sido en gran medida ignorada por los medios estatales rusos, mientras que el Kremlin quiere proyectar una imagen de unidad en torno al presidente. Y también a la luz de las próximas elecciones de marzo.

