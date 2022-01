España: Ministra critica ‘granjas’, fuerte polémica – Ultima Ora

(ANSA) – MADRID, 12 ene.- Un acalorado debate se ha abierto desde hace días en España por unas declaraciones en las que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, criticaba las que calificó de «grandes fincas».



“Tenemos que distinguir entre granjas industriales y grandes granjas”, dijo el ministro a The Guardian el 26 de diciembre. “Este último tipo es ambientalmente sostenible y tiene un peso significativo en determinadas regiones de España, como Asturias, Castilla y León, además de Andalucía y Extremadura”; Añadió antes de declarar: “Lo que es absolutamente insostenible son las llamadas grandes explotaciones (…). Toman un lugar en la España vacía, y meten en él 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas de ganado, contaminando la tierra. El agua y luego se exporta naturalmente… Es carne de peor calidad, es maltrato animal y tiene un gran impacto ambiental”.



La polémica por las palabras de Garzón, que representa a la formación Unidas Podemos (izquierda) en el Gobierno, comenzó después de que algunas figuras de la oposición se detuvieran allí a los pocos días. Las duras críticas al ministro fueron criticadas no sólo desde la derecha y parte del poderoso sector cárnico español, acusando a Garzón de «atacar a los ganaderos», sino también desde los socios del Gobierno socialista, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



«Esta polémica me apena profundamente», ha declarado en Cadena Ser. «Estamos hablando de un sector que produce carne de la mejor calidad en España». En las últimas horas, Garzón ha reiterado los conceptos expresados ​​a The Guardian, señalando que se están tomando medidas en España y a nivel europeo para limitar las grandes explotaciones. En verano, Garzón había instado a los ciudadanos a «comer menos carne» para hacer más sostenible su consumo. (Relación comercial).