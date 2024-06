Es hora de tu primer mini presupuesto Italia Luciano Spalletti después Derrota ante España en Gelsenkirchen en la segunda jornada del Grupo B de la Eurocopa 2024tras la victoria de vuelta Obtenido en su debut contra Albania. Fue él quien habló al final del partido contra las Furias Rojas. entrenador azul (¿Quién tendrá que conseguir ahora un billete para octavos de final? En el último partido del grupo contra Croacia)Intervenido En micrófonos de televisión y ruedas de prensa.: «España es más fría que nosotros». Vuelve a leer su libro. Formulaciones Y los de otros ansar.

23.59

Italia y Spalletti apuntan a Croacia: “Esto es lo que se necesita”

Y añadió: «Ahora con Croacia tenemos que recuperarnos y pensar de forma concreta en las condiciones del campo». Por ello, tras la derrota ante España, el técnico italiano Spalletti habló sobre el próximo partido, el último de Italia en el Grupo B y decisivo para la clasificación a los octavos de final de la Eurocopa 2024. Se necesita al menos un empate contra los croatas en Leipzig el lunes 24 de mayo Para asegurar el segundo puesto (también se clasifican los cuatro mejores terceros clasificados de los seis grupos).

23.54 horas

De la Fuente disfruta de España: «Nadie es mejor que nosotros»

“Fue un día para marcar más goles, tenemos que seguir trabajando de todos modos”.. como El técnico Luis de la Fuente comentó la victoria de España sobre Italia A la Eurocopa 2024. “No hay nadie mejor que nosotros, debemos seguir trabajando con esta fe”.

23.51

Spalletti: «No soy el hombre indicado para este tipo de fútbol»

Después de hablar con los hallazgos exactos de la televisión y la radio. Luciano Spalletti respondió a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa: “Todo el mundo quiere emular a España, ellos han jugado buen fútbol durante mucho tiempo. Tengo que poder hacer entender a la gente la importancia de jugar de igual a igual, porque si te esfuerzas, estarás ahí. largo plazo…» como Entrenador de la selección tras la derrota ante España A la Eurocopa 2024. “Necesitamos cambiar el concepto de equipo y no dejar siempre el balón a otros, lo cual no me gusta hacer. No soy el tipo para este tipo de fútbol. Esperaba un intento de hacer algo más. Nos afectó el hecho de que tenemos menos piernas”.añadió. «Ellos merecían ganar, independientemente del resultado, nosotros nunca participamos en el partido y sólo en los últimos 20 minutos pudimos crear algo para competir en el fútbol a este nivel. Como equipo estábamos por debajo del nivel».dijo Spalletti, quien luego admitió tanto «Por lo que vimos tenía que cambiar algo, pero la derrota no dependió sólo de eso. Es cierto que con los que vinieron nos estamos adaptando mejor a España».

23.46

Zaccagni: “Salimos bien desde el banquillo”

“Intentamos cambiar el punto muerto del partido y se crearon las condiciones para poder empatarlo. Debemos dejar este partido de lado y pensar en el próximo”.. dijo que El delantero italiano Mattia Zaccagni sobre Rai Sport después La derrota de Italia ante España En la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. “Cuando el entrenador me trajo me dijo lo de siempre, era hora de cambiar el rumbo del partido e hice lo que pude. Creo que salimos bien desde el banquillo. Con Croacia espero un partido difícil como todos. partidos.» La camiseta de local la decidirá el entrenador”.Terminó El exterior del Club Lazio.

23.42

El rey Felipe VI elogia a España: “Dominamos”

Como el resto de aficionados españoles en el estadio. No cantó el himnoPero entonces Felipe VI se alegró Victoria sobre Italia en el partido de la Eurocopa 2024 Válido para el segundo día del grupo B: “El resultado en cuanto a goles no está a la altura de la calidad de nuestro juego. – Él dijo El actual Rey de España comenta el partido Con los medios de su país -. Parecía que íbamos a marcar muchos goles, pero igual controlamos el campo y el balón. Creo que esta selección puede hacer grandes cosas en esta Eurocopa. ¿Qué le digo a La Fuente? Seguir haciendo que el equipo juegue de esta manera».

23.34 horas

Morata bromea sobre su posible regreso a Italia

“Hicimos un partido excelente, el resultado no es el que podría haber sido, pero tienes a uno de los mejores porteros del mundo, él también está jugando y hoy estuvo muy fuerte”.. como Álvaro Morata, capitán de la selección españolaen una entrevista con RaiSport tras el partido contra Italia. “Es una victoria importante para nosotros y ahora descansaremos – dice Morata – porque tendremos que jugar contra Albania. ¿Por qué hay tanta diferencia aquí? Italia es siempre Italia, no puedo decir nada porque tal vez. nos encontraremos delante, Italia «No quieres jugar contra nosotros, pero para nosotros los azzurri no son nuestro rival favorito. En Italia hay gente de talla mundial».. ¿Morata volverá a jugar en la Liga italiana? “¿Si regresas a Italia? El ex jugador de la Juve respondió en tono de broma. –. «Definitivamente regresaré de vacaciones, es un lugar hermoso y es mi segundo hogar».

23:29

Cristante explica el nocaut: «El problema no fue físico»

Si, según Spalletti, la “brillantez” fue el principal problema de la selección italiana en el partido de la Eurocopa 2024 que perdió ante España, entonces Para Christanti en lugar de “El problema no fue físico, pero no vimos mucho el balón…” Centrocampista de la Roma, que participó en la segunda parte y Hablar por los micrófonos de Ray Radio Sin embargo, al final del juego, mira hacia adelante: «Sin embargo, no hay por qué desanimarse, estamos compitiendo por la clasificación y el destino está en nuestras manos. Necesitamos prepararnos lo mejor posible para el partido contra Croacia, ya que todos estamos acostumbrados a jugar cada tres días. «Podremos restablecer este partido sin demora».

23.25 horas

Cambiasso: «Esto es lo que me pidió Spalletti»

«El partido fue difícil. Nos enfrentamos a un gran equipo que demostró ser más fuerte que nosotros. Spalletti me pidió que ayudara al equipo a driblar. Tal vez no pude hacerlo de la manera correcta, pero ahora tenemos que seguir así». calma». Le dijo esto a Ray SpoorExtremo azul Andrea Cambiasso Tras la derrota ante España en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. Ahora Croacia: «Podría cambiarlo todo – El extremo de la Juventus concluyó:«Tenemos que mantener la calma y recuperar la energía para hacer un buen partido».

23.22

Spalletti admite: Quizás cometí un error

Spalletti habló Para transmitir micrófonos de radio Tras la derrota de Italia ante España: “Aún no nos hemos recuperado de las emociones que definen estos partidos aquí – El entrenador Azul dijo:. Lo intentamos pero sólo por intención, ellos eran más brillantes y siempre llegaban primeros. ¿Estás descargando? No hemos perdido la presión asociada a estos partidos. Quizás también cometí el error de volver a sugerir los mismos once. Spalletti admitió –. Esperamos volver nosotros mismos, a partir de mañana volveremos al campo para preparar el partido contra Croacia”.

23.19

Morata elogia a Donnarumma: “Increíble salvada…”

El gol en propia puerta de Calafiore fue fundamental para que España ganara a una Italia que todavía estaba por debajo de su nivel de juego. Por lo tanto, no se registró Morata, exjugador de la Juventus y capitán de las Furias Rojas: «¿Te arrepientes de los goles perdidos? Cometimos algunos errores, pero la verdad es que tienes un campeón como Donnarumma». Le dijo al micrófono de Sky:. Hizo una parada increíble contra Fabián».

23.15 horas

Donnarumma: “El destino está en nuestras manos con Croacia…”

Tras la derrota ante España «Giggio» Donnarumma también hablóautor de numerosas paradas decisivas: «Cometimos muchos errores… Él dijo Capitán Italia en micrófonos Rai –A nosotros nos faltó calidad mientras que a ellos les sobra y se paga por algunos errores. Ahora no tenemos que culparnos, pero tenemos que trabajar y seguir adelante. El destino está en nuestras manos y estoy seguro de que volveremos con el resultado contra Croacia”.

23.13

Spalletti: Queríamos conducir con Jorginho y Barella

Spalletti se presentó También para micrófonos Sky: “Si no tienes la misma pierna que un equipo del nivel de España, a esa velocidad, se hace difícil – El explica El seleccionador de Italia tras la derrota ante España –. No éramos tan ordenados como ellos, y cuando las piernas no funcionan y no tienes la distancia adecuada para aceptar un desafío, incluso el carácter y el carácter tienen poca importancia”. Ahora tenemos que seguir adelante Hacia el desafío contra CroaciaDecisivo para clasificarse para los octavos de final de la Eurocopa 2024: “¿Cómo vamos a superar esta derrota? Tendremos que recuperarnos y poder pensar bien en las cosas que pasaron en el campo. Quizás podríamos haber hecho algo diferente a nivel táctico, pero ellos fueron más rápidos y reactivos. » Al jugar.» El plan de Spalletti No funcionó: “La elección fue controlar el juego y mantener el balón con Jorginho y Barella, que también sabe hacer eso además de las colisiones, pero no pudimos hacerlo”.

11.02 p.m.

Spalletti: España e Italia están muy por debajo del nivel

«Eran mucho más frescos que nosotros. Spalletti le dijo a Ray Microphones que estaba decepcionado con la actuación de Italia en el partido que perdió ante España.Retrasamos mucho las lecturas. La clave del problema es siempre la misma, estábamos subreaccionando, flanqueando y volviendo a pases atrás para recuperar posiciones bajas. Estaban en mejor situación que nosotros y nos crearon problemas con nuestras elecciones. Al final, con cuatro jugadores nuevos nos hicimos más fuertes, ganamos más balones altos y también creamos oportunidades para empatar. Pero ellos eran mucho más fuertes que nosotros».

22:57

A la espera de las palabras de Spalletti tras el España-Italia

Esperar Dichos de Luciano SpallettiEl técnico italiano, que próximamente intervendrá a través de los micrófonos de televisión y en rueda de prensa para analizar el partido La segunda jornada del segundo grupo de la Eurocopa 2024 Perdido en Gelsenkirchen ante los Azzurri, ante España.

