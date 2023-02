Eso es lo que le preguntó en el jardín.

luca onestini Y Ivana Merazova son una pareja favorita de los fans GfVip. Los dos vivieron una larga historia de amor, y aunque se separaron, siempre mostraron un gran respeto, aprecio y admiración el uno por el otro. pero social el un ventilador Siempre esperaron su cercanía.

Gf Vip y Edoardo a Micol: «Vamos a vivir juntos, te llevo el desayuno a la cama a las 6 de la tarde»

Gf Vip, las preguntas incómodas de Luca Onestini para Ivana: «¿Me extrañarás cuando salgas?» ¿Cómo respondió?

Nicole Murgia, GF VIP: «Eduardo intentó besarme». Una revelación que sacude la casa

luca onestini Y Ivana Merazovatras su primera participación en GfViphan comenzado historia de amor. Entre los dos las cosas no salieron como se esperaba y aunque quedaron en buenos términos, se separaron. el GfVip repetir Iván como antecedente de Lucas Inmediatamente, los dos parecían unidos y respetuosos de su pasado compartido. Hoy, en particular, parecían más cercanos, solo a la luz del episodio en vivo On Canal 5.

Luke juzgó a Ivana

En un momento de intimidad en casa, Lucas En realidad le dijo a Oriana Marzoli: «Tengo ganas de llorar, no me dejes más». en GorjeoUn usuario comentó: “No sé si hay alguna confusión en el patio. Iván Escuchamos bien la frase… ¡y lo hacemos! ». En otro momento Goulardiano, Lucas Preguntó Iván Si es su «ex-novio» o «novio»… En resumen, los dos parecen haberse acercado bastante.

Foto: Cortesía de Endemol Shine Italy Press Office Música: «Moose» de Bensound.com

Lea también: – Onestini Y este gesto exagerado hacia Nikita: Lo que le hizo a la puerta mientras ella corría por el jardín. eso paso esta noche

Lee el artículo completo

en Leggo.it