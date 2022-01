Eslalon de Wengen: Razulli tercero, Brathin gana la remontada

El orgullo de Razzoli

Así Razzoli después del podio: «Lamenté haber terminado cuarto. Fue el último podio aquí en Wengen, hace seis años. Fue una gran emoción volver. Es un regalo para todos los que me han apoyado y para los que siempre me han tenido. Me dio confianza. Hoy disfruto del podio, porque Seis años es mucho tiempo. También tuve que volver a lo más alto después de la lesión: Tardé tres años en recuperarme y volver al top, pero creí en él, y siempre creí en él. Sabía que cada entrenamiento, cada carrera, cada esfuerzo, era de que ayudaría a volver a encontrar el podio. Para mí patinar y mi carrera me lo merecía”.