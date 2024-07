«¿Escudetto? Estoy aquí para ganar. «Quiero ser parte de esta historia».

Fonseca y las nuevas ambiciones del Milán

(Mónica Colombo) A partir de hoy nos volvemos serios. Tan, con un pin de Ucrania prendido en el pecho (“Es un asunto personal y no debemos olvidar lo que está pasando en ese país”), se muestra confiado sin parecer grosero. “Estoy en un club que quiere ganar. Visité el museo y tengo la ambición de ser parte de la historia. Zlatan me demostró que hay lugar para nuevos títulos. Estoy listo para comenzar un nuevo camino. A los que dudan les digo que quiero ganar y les haré pensar de nuevo con un equipo ambicioso. «Estoy seguro de que al final la afición estará con nosotros». Paulo Fonseca ha sido nombrado nuevo entrenador cuatro años después del nombramiento de Stefano Pioli. Devuelve el entusiasmo En un ambiente nada agradable y todavía esperando al atacante. En primera fila escuchan a Paolo escaroni y jorge Forlanijeffrey moncada Con Franco parisino y daniel Masaru.

el le da la bienvenida Zlatan Ibrahimovic Para el primer día de trabajo. “Ahora hablamos del presente, Estamos muy emocionados. «Tenemos hambre y estamos preparados para afrontar la aventura», es la introducción del director técnico y asesor de Gerry Cardinale. La tarea de Ibrahimovic es definir un punto en las negociaciones, empezando por la brecha que se cerrará en ataque. Estudiando, pero no hay prisa. Estamos hablando, nada concreto. Zirkzee es el pasado. ¿Decepcionado con su agente? Hay fiscales que resuelven problemas y otros que los crean. De hecho, la realidad y los rumores que difundimos no eran lo mismo. ¿El delantero centro del futuro? Tenemos a alguien en mente, no diré quién, esperamos que nuestra idea se haga realidad en el menor tiempo posible. Tres delanteros el año que viene es una hipótesis posible. Tenemos a Jovic y depende de cómo se desarrolle el mercado. Y, por supuesto, Ibrahim evita la lactancia. Expectativas inútiles sobre la campaña de compras. «Hay que crear espacio para nuevas incorporaciones, el mercado no se trata sólo de comprar como en el fútbol americano, donde hay entre 40 y 50 jugadores. Theo es jugador del Milan, él y su familia están felices aquí. Su juego se verá potenciado por la táctica de Fonseca. Origi y Palo Touré han sido convocados pero trabajarán con el Milan Futuro». Los cambios también se producirán en el organigrama. “En enero sufrimos muchas lesiones y no estábamos satisfechos, así que hicimos sustituciones”. Antes de dejar la palabra a Fonseca Ibrahim responde al escepticismo popular. “Estamos todos en el mismo barco. Dios no creó el mundo en un día, sino que tarda siete días y nosotros solo estamos en el primer día. «Los Ultras no estarán hoy en Milanello pero eso también es amor».

El objetivo de Fonseca es claro. “Tengo que agradecerles por la forma en que me recibieron y por su confianza en mi trabajo. Soy Motivado, impulsado Y entusiasmadoAl lado de Seguro Para hacer un buen trabajo. Estoy aquí con mucha ambición y sé que el entrenador que venga aquí debe ganar. Muchas veces miré a Baresi y vi a los jugadores que hicieron historia en el Milán. «Es un club global y tengo fe en la capacidad del Milán para ganar».

Los logros estacionales no están ocultos. “¿Escudetto? Estoy aquí porque creo en los jugadores que tenemos y en el equipo. Necesitamos jugadores, no tanto porque tengamos calidad sino porque tenemos que mejorar el equipo. ¿Mourinho? «Soy diferente a Mo, incluso siendo portugués quiero ganar en Italia con otro equipo».

Vale, pero ¿qué juego? “El club tiene una historia de fútbol ofensivo, tenemos que ser un equipo dominante. Quiero un equipo valiente, agresivo y comprometido. La calidad del juego es importante para mí. Quiero un equipo con una identidad fuerte. ¿huelguista? Todos sabemos que lo necesitamos y necesitamos lo correcto. «Si queremos uno en los últimos 30 metros, tiene que tener ciertas características».

Los rossoneri están esperando De vuelta en el derbi. «Quiero luchar en cada partido para ganar, y con el Inter no será diferente. Ellos son el equipo más fuerte, pero tenemos que jugar con valentía y no será diferente contra los nerazzurri». Luego ideas para particulares. «Liao Es un jugador importante y crucial para el Milán. Espero un chico joven emocionado y listo para jugar con el equipo. Es joven y tiene la oportunidad de aprender todos los días. ¿Futuro 9? La prisa es el enemigo, como dicen en Portugal.»

¿Cómo cambiará en comparación con el pasado? “He estudiado al equipo y no quiero hacer comparaciones. Si queremos ganar tenemos que ser más equilibrados. queremos construir Un equipo más agresivo defiende más lejos de la portería. Tenemos buenos defensores, necesitamos mejorar cualitativamente. Prioridad al atacante. Espero ver mis pensamientos ya en el primer juego. Con el Torino no sé si realmente seremos perfectos en el derbi. «No tengo ninguna relación personal pero conozco a todos los jugadores».

La segunda estrella a la derecha. “Tengo una gran pasión por Italia y una buena experiencia en la Roma, que es fundamental para la decisión de volver a la Serie A. No ejerzo control individual en todo el campo. La segunda estrella es la motivación. Jerry Cardinale me dijo una frase que me gustó y es que el Milán quiere ganar no sólo hoy, sino también mañana.. Que sea un buen augurio.