Escribió. Venezuela: El caso Alex Saab, una historia que importa

Páginas Extranjeras, 28 de octubre de 2022 El libro fue a imprimir Alex Saab, Cartas de un secuestrado, editado por Giraldina Collotti, con una introducción al abogado penalista David Stecanella, un epílogo de Olivier Tourquet y una entrevista con la abogada Leila Tajeddine, Coordinadora Internacional del movimiento FreeAlexSaab. El volumen fue publicado por Multimage en la serie «i libri di Pressenza» (www.multimage.org).

Pagine Esteri publica parte de una introducción de Giraldina Collotti

Hay figuras que, en determinadas circunstancias históricas, acaban cargando con el peso tangible y simbólico de las contradicciones expresadas por la lucha de clases a escala global. Este es ciertamente el caso de diplomático venezolano Alex SaabFueron secuestrados y deportados a los Estados Unidos desafiando los acuerdos internacionales. a enrojecimiento Con plena vigencia, a raíz de las realizadas por Estados Unidos tras el 11-S contra los llamados «combatientes enemigos». Un precedente peligroso que eleva más el techo de ilegitimidad y opresión de quienes agitan la retórica de los derechos y la democracia, y se consideran exentos de la obligación de respetarlos.

La vulneración de la inmunidad de un diplomático acreditado como embajador plenipotenciario de Venezuela en África no es un hecho corriente. Estados Unidos se permitió hacerlo en el contexto del embargo internacional a Venezuela, que Saab intentó romper mediante la importación de alimentos y medicinas a pesar de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus aliados.

El empresario palestino Saab ayudó a Venezuela a construir una estrategia de supervivencia. Por su cuenta y riesgo suministró bolsas de alimentos de Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), los seres vivos creados por Maduro en 2016, quienes les llevaban alimentos y artículos de primera necesidad directamente a sus hogares, para evitar especulaciones. De esta manera, el gobierno bolivariano trató de enfrentar la crisis provocada por la fuerte caída de los ingresos. Debido a las «sanciones», el país, que tiene las primeras reservas de petróleo del mundo, vio caer sus ingresos en un 99%.

Aprovechando la subordinación del gobierno caboverdiano, al margen de las declaraciones de los organismos internacionales, pero muy atenta a los deseos de Washington, mientras hacía escala para repostar combustible, la CIA obligó al diplomático a bajarse del avión y lo llevó a prisión. . Allí, a pesar de que su estatus legal le garantizaba inmunidad, fue aislado, torturado y finalmente trasladado a Estados Unidos de la noche a la mañana, aunque aún no habían concluido los procedimientos de apelación establecidos por la defensa.

Había que dar un mensaje específico: ¡Ay de romper el bloqueo a Venezuela!. Como prueban los documentos y como demuestra EE. UU. que lo sabe muy bien, Saab asumió el cargo diplomático de Enviado Especial en 2018. EE. UU. miente sabiendo que miente cuando afirma que Saab no presentó sus credenciales a Washington, asumiendo que no la acción internacional podría ser verdadera, si no es «reconocida» por ellos.

El criterio del «respaldo» o la ausencia de un gobierno o cargo, manifestado en la farsa del autoproclamado «presidente interino» de Venezuela de Juan Guaidó, orquestada por la entonces administración Trump y sus aliados internacionales (la Unión Europea y América Latina ). gobiernos neoliberales). El objetivo real era apoderarse de los recursos de Venezuela, alejándolos de su legítimo dueño: el pueblo venezolano, quien eligió a sus representantes en numerosas vueltas electorales.

En la práctica, se trataba de apoderarse del oro y los bienes extranjeros de la República Bolivariana de Venezuela a través de una piratería verdaderamente internacional. En ese sentido, sigue abierta la batalla legal entre la justicia bolivariana y los bancos británicos, que siguen reteniendo oro venezolano (y renunciado a intereses) con el pretexto de que el gobierno británico no lo “reconoce” como presidente de Venezuela. La persona legítima, Nicolás Maduro, pero la persona hipotética designada por Estados Unidos, Juan Guaidó.

Lo mismo sucedió con las empresas venezolanas radicadas en el exteriorComo Citgo en EE.UU., una gran subsidiaria de la petrolera estatal Pdvsa, o como Monomeros, que produce fertilizantes y tiene su sede en Colombia. Ambos fueron saqueados por la autoproclamada pandilla, ya que ahora no pueden actuar ni siquiera para su padrino.

Y si parece que Monomeros, tras la elección del progresista Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, es capaz de volver a sus legítimos dueños, entonces Citgo sigue en el centro del gigantesco esquema de chantaje implementado por Estados Unidos a través de medidas coercitivas unilaterales. impuesto a Venezuela. Un plan que pretendía «torcerle el brazo» al país, como declaró en su momento el demócrata Obama, al aprobar la primera orden ejecutiva que activaría el mecanismo, en el que Venezuela era considerada una «amenaza extraordinaria y extraordinaria» a la seguridad. Estados Unidos.

yo planeo grupo de expertos Los imperialistas están constantemente actualizando y evaluando sus efectos para pasar a otra etapa. Así ha sido para Cuba desde hace más de sesenta años, pero también para Nicaragua y todos los países del Sur que, desde el siglo pasado hasta hoy, han querido decidir su destino sin protección, o ser un obstáculo para el imperialismo estadounidense. . .

Por lo tanto, la resistencia de Alex Saab es puramente una prueba, así como la resistencia del pueblo venezolano y su gobierno, que repetidamente ha puesto en el centro la liberación de sus diplomáticos, incluso tratando de intercambiarlo con algunos mercenarios estadounidenses recluidos en las cárceles venezolanas. . Pero hasta el momento, aunque se derrumbe el marco judicial contra el diplomático y aumenten los cargos de autoridad en su defensa a nivel internacional, la justicia estadounidense sigue postergando la decisión sobre la inmunidad diplomática de Alex Saab, lo que conduciría a una liberación. páginas extranjeras

