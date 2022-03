Escape de Moscú: aquí están las grandes empresas que se van de Rusia

Escucha la versión en audio del artículo

Escapar de Moscú. Porque la invasión de Ucrania es un acto de guerra tan insoportable y desestabilizador que permanecer en el mercado ruso a largo plazo también sería perjudicial para los accionistas. Por estas razones, un número creciente de multinacionales anunció en pocos días medidas drásticas para retirarse de Rusia: cerrar empresas conjuntas de contratos múltiples, abandonar otras nuevas, repatriar empleados. Lo que está ocurriendo es un verdadero éxodo masivo de grandes empresas internacionales de Moscú, en diferentes sectores: desde energía hasta transporte, desde automóviles hasta servicios legales.

BB es el primero en salir

El primer anuncio sorprendente llegó el domingo desde Londres, el hogar del gigante petrolero británico BP. El mayor inversor extranjero en Rusia decidió venderá su participación del 20% en Rosneft, la compañía petrolera estatal de Rusia, es un movimiento financiero muy doloroso que podría conducir a una devaluación de la moneda de $ 25 mil millones y reducir su producción mundial de petróleo y gas en un tercio. En bolsa, la acción ya ha amortizado una caída del 7%.

Shell y Equinor al volante

Veinticuatro horas más tarde, hubo otro pegamento de petróleo como el papel de Shell para tomar Decisión similar. La multinacional británica, citando la «acción agresiva militar sin sentido» de Rusia, anunció la terminación de su asociación con el gigante gasista estatal ruso Gazprom, incluida la planta de GNL Sakhalin 2, y su participación en el proyecto de gas Nord Stream 2. El oleoducto, que ya fue detenido por Alemania la semana pasada. Los dos proyectos tienen un valor de alrededor de $ 3 mil millones.

Desde el Reino Unido hasta Noruega, la situación no ha cambiado. Equinor, la compañía de energía controlada por el estado más grande de Noruega, anunció que comenzará a retirarse de sus empresas conjuntas en Rusia, que están valoradas en alrededor de $ 1.2 mil millones. «En la situación actual, consideramos que nuestra posición es insostenible», dijo el presidente ejecutivo Anders Obedal.

Exxon y TotalEnergies se mantienen por ahora

Los movimientos convirtieron a Exxon Mobil Corp. y TotalEnergies SE en las únicas compañías energéticas importantes que realizaron perforaciones importantes en Rusia. Exxon posee una participación del 30 % en el proyecto Sakhalin-1 con Rosneft y empresas japonesas e indias, mientras que TotalEnergies posee una participación significativa en Novatek PJSC, el mayor productor de gas independiente de Rusia. El grupo francés dijo que ya no invertiría en nuevos proyectos en Rusia, pero no fue tan lejos como para detener las actividades que ya habían comenzado. TotalEnergies – escribe la empresa en una nota – expresa su solidaridad con el pueblo ucraniano que sufre las consecuencias de esta guerra y el pueblo ruso que también sufrirá las consecuencias de esta guerra, mientras moviliza sus esfuerzos para proporcionar combustible a la autoridades ucranianas y ayudar a los refugiados ucranianos en Europa. , «respalda el alcance y la fuerza de las sanciones que Europa ha impuesto y aplicará independientemente de las consecuencias (que actualmente se están evaluando) para sus actividades en Rusia. TotalEnergies ya no proporcionará capital para nuevos proyectos en Rusia».