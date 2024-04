Esa arriesgada costumbre de Bergoglio, las bombas sobre el Partido Demócrata y Soumahoro: Así que hoy…

– Un hombre descubre la infidelidad de su mujer gracias al informe de un loro que, como un loro, repite el contenido de su traviesa llamada telefónica con su amante («Vamos, mi marido no está»). Uno gasta miles de euros en cámaras ocultas e insectos y luego descubre que lo único que hay que hacer es dejar que el pajarito te lo cuente. asombroso.

– entrevista Coursera Ex director del Osservatore Romano, Juan María Vian, una persona que conoce y ha visto diferentes cosas en el Vaticano, es muy interesante. se trata de vicio Papa Francisco “Improvisar” y conceder entrevistas, pero también -añadimos- hacer hablar más de las cosas del mundo y un poco menos de la alta teología que prodigaba. Según Vian, las entrevistas son peligrosas porque existe “el peligro de decir las mismas cosas o quizás contradecirse”. Pero lo que llama la atención son las sentencias relativas al tribunal de Bergoglio (parecen temerosos de señalar los errores que comete «por temor a disgustarlo») y sobre todo las relativas Papa Ratzinger, del que Francesco aún no parece haberse liberado de su fantasma. Para Vian, el actual Papa está «psicológicamente agotado» por el «estatus» de su predecesor, la «figura intelectual» con la que tiene que tratar y con quien puede no sentirse en pie de igualdad. Y si él dijera eso…

– Todos a masacrarse unos a otros. Tarquinio En las listas de PD, hoy Casini también participa del festival de comentarios. Pero la pregunta es: ¿estamos seguros de que el ex director de la Escuela Avenir representa realmente “la sensibilidad generalizada en el mundo católico”?

– Un hombre se somete a una cirugía para agrandar su pene y queda impotente. Hermosa selección de…

– Por quinta vez, la Prefectura de Milán aplazó la huelga convocada por la policía de tránsito contra las peticiones del alcalde habitación. No entremos en el fondo de las quejas sindicales, a quién le importa, pero señalemos cuándo salvini Según el principio de la CGIL, los muros de la izquierda casi se derrumban debido al “ataque despreciable a las libertades sindicales”. Para Cast Iron en guerra con Sala, silencio de muerte. Quién sabe por qué.

– «Premio Nobel Jorge parisino Dijo que sí de forma inmediata y convincente”. Es el comienzo de la pieza. República Sobre el llamado de los científicos a la salud pública. Pero Parisi es físico. Experto en física. Premio Nobel de Física. No es médico. Entonces, si él hace peticiones de atención médica, francamente, ¿a quién le importa?

– Nota: Casualmente todo el mundo se despierta hoy, después de 20 años de interrupción en la atención sanitaria.

– A.S.: La mayoría de los 14 firmantes del llamamiento trabajan en empresas Clínicas privado. En lugar de escribir firmas inútiles, tal vez hubiera sido mejor permanecer en el sector público y ganar menos. ¿No?

– Ser salvini Él es Salvini y lo definen hacia atrás. Si moderara y “abandonó el papel del extremista orgulloso”, como escribió Flavia Perina, lo criticarían por “mostrar una humanidad común y corriente”. Dile, el cursoEntonces, ¿qué debería hacer: enterrarse en la arena?

– pregunta uno de los periodistas carlo Rovelli, un conocido físico y pacifista convencido, debatió si impedir que Molinari y Parenzo hablaran en la universidad constituía una protesta legítima. La respuesta: “Ciertamente, pedirles que no hablen no priva a una persona de su capacidad de hablar”. Soy bueno en ciencias y aprendizaje. Siete lecciones breves de física. No recuerdo nada, pero me parece que esta frase sólo tiene significado en el mundo cuántico. Prohibir a alguien hablar, incluso a Rovelli, es siempre una expresión de la peor clase de intolerancia. Las ideas se cuestionan, no se silencian.

– La mejor historia sobre la guerra en Ucrania y en la decisión zelenski Domenico Kirico hace esto para reducir la edad del draft. «Lo que debería haber sido una lucha entre materiales, tecnologías y una modernidad mortal», escribe, «se decidirá por las matemáticas más brutales y prehistóricas y por cuántos hombres pueden ser lanzados a la batalla». Y aquí Ucrania está en problemas.

– después carla bruñido Su hermana Valeria y ahora su madre también la están entrevistando. el presiona. La próxima vez te sugiero tener una linda reunión familiar a puerta cerrada, verás que los problemas se solucionan antes sin ella. Punta La paciencia de los lectores.

– El famoso “derecho al estilo” del que hablaba SoumahoroEs decir, los bolsos caros y la ropa lujosa exhibida por su esposa acaban en los tribunales. La esposa del representante propietario del zapato, su suegra y sus suegros fueron procesados ​​en conocidos casos relacionados con cooperativas de hostelería. Sin embargo, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, no nos uniremos al coro de los que celebran: habrá que esperar el proceso, los análisis de la defensa, el veredicto, y luego hablaremos de ello. Pero aún así nos reiremos un poco al pensar en los diversos Zorro, Damilano y Bonelli que creyeron haber encontrado la gallina de los huevos de oro electoral y se encontraron ante un desperdicio de dinero.

– Apliquemos el principio Garante Y también al asesor regional del Partido Demócrata, Anita Morodinoya, está bajo investigación por esa fea historia de votos supuestamente comprados. Se equivocó al dimitir a menos que supiera que era culpable, porque según el principio jurídico uno permanece inocente hasta que se demuestre lo contrario. La historia es diferente para los demócratas, que hoy acaban de completar el pedido de renuncia del ministro Santanchi por problemas judiciales, y ya se encuentran en la desagradable situación de terminar en la picadora de carne mediática por sospechas sobre mafia y corrupción electoral. . Se necesita mucho para tener mala suerte.

– Eso no es amable de tu parte. La noche ShalínEste Partido Demócrata “que estamos reconstruyendo” no tolera los “votos comprados”, declaró. Porque es casi como si estuviera diciendo que la administración anterior fue tan negligente que aprobó ciertas conductas.

– Caos barry Da la oportunidad de Joseph contigo Declarar derrota a la reina Shlain. El M5S y el Partido Demócrata deberían haber iniciado las «primarias de centro izquierda», la primera fórmula para una coalición seria en Campo Largo, pero en la primera investigación Giuseppe hizo que todo se derrumbara y lanzó la bomba. La realidad es que el presidente del M5S está lanzando un ataque a la dirección de centroizquierda, posicionándose como el único baluarte de legitimidad frente a un Partido Demócrata que oscila entre las acusaciones de mafia (ver el anterior caso Decaro) y el voto. Compra (ver los arrestos de hoy).



En vano los demócratas fingen sentirse escandalizados por la decisión «incomprensible» de abandonar las primarias, pero Eli sabe muy bien que el objetivo son las elecciones europeas, no Barry: si Giuseppe puede realizar el milagro de superar al Partido Demócrata, Schlein Estará en una situación difícil. Problema real.