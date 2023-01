«Es una verdadera intimidación hacia él».

ex competidor de vip 6 hermano mayor Charla sobre el comportamiento de los actuales inquilinos del loft de Cinecittà hacia Nikita Pelizon.

Estamos hablando de biagio danieli quien, en el último anillo de su forma»chismes de cosas buenas«condenado»fiboniseguidor novia vip 7con la influyente defensa de Trieste.

«Hoy quiero exponer un poco de chisme pero también quiero poner mi cara en ello, como siempre, para defender a una niña que está siendo agredida injustamente en su casa. Lo cual está injustamente desacreditado”, comenzó el columnista. Bárbara D’Urso. «ojalá -añadió- Que el hermano mayor, brillantemente como siempre, defienda a esta chica, pero sobre todo deje que ella vea todo lo que sucede a sus espaldas, que, a mi juicio, ella no sabe la mayoría de las cosas.«.

daniel Luego explicó:

Vamos en orden: Nikita Pelizon . ahi quien echar sal , algunos lo mutilan, algunos dicen que necesita estar comprometido para jugar, algunos dicen que va de un hombre a otro, algunos dicen que es falso. Por mi parte, continúa realidadTodo lo que dicen los competidores es falso. Pero, desafortunadamente, algunas personas necesitan ser «compartidas» e «intimidadas». Porque esto, en mi opinión, es un verdadero bullying porque si uno está teniendo problemas o si las cosas no están bien, es muy bueno llevar aparte a la persona directamente involucrada y decir lo que uno siente. No hacer un ‘join-up’ con cinco, seis o siete personas sin el conocimiento de la persona directamente involucrada y desprestigiar incluso diciendo mentiras y alardeándolas.

La cara anterior de Gran Hermano 11 Luego revela detalles sobre Madi. Wilma Gwish:

Quiero lanzarte una joya de chismes: Wilma Gwish mencionó que Nikita Pelizon Él dice ‘Ah, me encanta eso, me encanta esoEntonces ella no tiene personalidad y necesita cortejando Porque no tiene ambiciones artísticas. Atención, quiero mencionar a la Sra. wilma Gwish Que en 1966, cuando comenzaba su brillante carrera, se comprometió con cierta persona, entonces desconocida, y ahora es una gran comediante y actriz que representa la comedia en Italia, Teo Tecoli. si, Wilma Gwish Se comprometió con Teo Tecoli. el maestro Teo Tecoli Estaba enamorada, pero mágicamente se casó después de un año y medio. Eduardo Vianello. Bueno, pasó Teo Tecoli a Eduardo Vianello Para hacer cantar al grupo.