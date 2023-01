Es una estafa y una alerta de la policia postal

Alto interés en fraudes y correos electrónicos falsos como los vinculados a presuntos pagos relacionados con la agencia de ingresos: Alerta de Policía Postal

Lamentablemente, el tema asociado a las estafas y correos electrónicos falsos no deja de preocupar y llamar la atención, al igual que en el caso de aquellos que pueden estar relacionados con una supuesta devolución vinculada a la agencia tributaria. Informes de la policía postal.

Hay muchos diferentes yo Fraude e intentos de fraude A lo que debes prestar atención, usando precaución Y preguntar. En este caso, por ejemplo, como lo demuestra el análisis de la situación estación de policía , Se trata Correos electrónicos falsos.

En detalle, campaña suplantación de identidad. Intentos como este indican Trucos que están intentando Engañar usuarios para acceder datos privados Puede ser el caso del correo electrónico y las contraseñas. O incluso números de tarjetas y cuentas bancarias.

Desgraciadamente, es un fenómeno que ha existido siempre, y es un fenómeno estafa en línea, que juega, por así decirlo, en atemorizado de la gente. del público Pero también sobre el hecho de que pueden no estar informados de un tema Seguridad en línea. Este detalle va a engañar al explotarlo por ejemplo. fantasmal ofertas y descuentos y que tan alto es.

Correos electrónicos falsos y supuestas indemnizaciones de la Agencia Tributaria: de qué se trata

la pregunta Trucos Desafortunadamente, siempre es central y por eso es necesario informarse, actualizarse y profundizar para estar siempre preparados y no caer en ninguna estafa.

Pensar estafas telefónicas Sobre las facturas de luz y gas: aquí están los detalles para explorar.

Pero volvamos al punto en cuestión y a correos electrónicos falsos, Como explica Solofinanza.it, estos últimos casos ven a los malos Suplantación de ingresos. En detalle, sugerirán probabilidades de pago asumidas. Los malos se están aprovechando Nombre de los ingresos, así como cualquier Logotipos y títulos Así se parece a los originales.

Muestra que quien accede a hacer clic Enlaces Según se informa, luego se realizará en un portal web diseñado para ser muy similar al portal original. Sin embargo, ella es una trampa Es en ellos, leemos, que se guardan los datos personales de los sujetos.

Alerta de la policía postal

en la puerta Estación de policía en línea PSse lee exactamente en ese sentido para esta nueva campaña suplantación de identidad. Este último va a aprovechar el supuesto crédito de Reembolso que estaría relacionado con los ingresos.

Él explica que es una conexión que llega limpiamente a través Correo electrónico, Lo que lleva a la víctima a enviar los suyos Información de tarjeta de crédito. Esto es para permitir (Falso) El supuesto problema del pago.

Se recuerda un aspecto que todo el mundo debería tener en cuenta. Es decir agencia de ingresos, Como cualquier otro el cuerpo, No enviar comunicaciones por correo electrónico que tienen archivos adjuntos que debe hacerse descargas o Enlaces hacer click. Al lado de Nunca pidas datos personales y bancarios a través de SMS o correo electrónico.

Y de nuevo, recordamos que es posible consultar la información fiscal a través de dominio personal Disponible en el portal de ingresos. Además, hemos leído que si recibe un mensaje de texto o correo electrónico sospechoso, le recomendamos que No des ningún dato personal. Como no debería No proceder a abrir archivos adjuntos o haga clic Enlaces Si hay. es bueno Elimine el mensaje inmediatamente.

Para reducir la llegada de correo no deseado, el sistema operativo debe actualizarse con frecuencia y se puede instalar software antivirus y antispam en cada dispositivo.