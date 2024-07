«Es la mejor opción para el partido y Estados Unidos». Él apoya a Kamala Harris

Ningún presidente estadounidense ha hecho nunca esto tan cerca del día de la votación. Biden ha cumplido con esto noticias históricas A las 13.46 horas, hora de Washington, de un domingo de julio, a un mensaje publicado en su perfil de redes sociales. publicidad en vivo O una rueda de prensa desde la Casa Blanca, como muchos esperaban. «Él era El mayor honor de mi vida. Como tu jefe – decía la carta -. Si bien tengo la intención de postularme para la reelección, creo que lo mejor para mi partido y mi país es que me retire y me concentre únicamente en… completar mi tarea Como presidente durante el resto de mi mandato, hará una Declaración pública Más tarde esta semana.

Pero varios líderes de partidos ya han hecho sus promesas. Apoyo al vicepresidenteIncluyendo a Bill y Hillary Clinton, legisladores como Pramila Jayapal de Washington, quien dirige el Caucus Progresista del Congreso, e incluso legisladores que se postulan en estados indecisos como Tammy Baldwin de Wisconsin. Barack Obama elogió al presidente Biden En un mensaje largo pero que no respaldaba a Harris por el momento: “Tengo una confianza extraordinaria en que los líderes del partido podrán crear un proceso a través del cual Aparece el filtro«, escribió Obama. E incluso el ex presidente de la Cámara Nancy Pelosique todavía es congresista de California, no mencionó a Harris y lo dijo detrás de escena. Prefiere un proceso “competitivo”..