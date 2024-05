“Es inimaginable no volver a verla” – El Tiempo

Cantante y compositor Mario Biondi Es famoso por su voz cálida y profunda y por sus éxitos que se han extendido por todo el mundo, pero también es famoso por su vida privada: el artista siciliano era, de hecho, famoso. diez niñosEstaba con cuatro mujeres diferentes. Ese es su nombre en el registro civil, admitió Mario Ranno. Nunzia di Girolamoun invitado hola hombreY el dolor de la separación y el distanciamiento de uno de ellos. «Extraño a una de mis hijas, para mí, que ya no veo. “Es algo que me duele mucho, ya que ella es la séptima hija y la única de mis diez hijos con la que no vivo ni veo”, dice Biondi en la entrevista incluida en el episodio del programa “ hola hombre El cual se transmitirá el sábado 25 de mayo) a partir de las 23.20 horas. Opinión 1.





“Lamentablemente se han activado algunos mecanismos que me imposibilitan ver eso. Son cosas suficientes para mí. dolorosoQuiero decir Inconcebible “Para mí”, es la confesión del cantautor. “La verdad – añadió Biondi – es que no estamos dispuestos a romper, no estamos dispuestos a tener hijos y luego romper porque Siempre seremos padres.. «Esto podría terminar incluso entre cónyuges, pero siempre seguiremos siendo padres».