Es hora de bolsa: las subidas no deberían asustarte

clímax bolsas Era mitad de semana y era inevitable una ligera caída de los precios al final de la semana: aunque sólo fuera por la llamada “toma de beneficios”. Es decir, la lana de oveja debe ser esquilada de vez en cuando. Pero si tuviéramos que utilizar una visión un poco más prospectiva, podríamos decir que el aumento de los mercados bursátiles ha estado en curso –más o menos ininterrumpidamente– desde 2008. mundo financiero El índice Dow Jones superó los 40.000 puntos. Récord absoluto. Pero el alza se manifestó en muchos mercados, incluidos los europeos. De hecho, incluido el Milán, el Milan se encuentra entre los primeros y más resistentes equipos en rendimiento a largo plazo.

Dos consejos para empezar

Entre los consejos más tradicionales, el primero es no entrar nunca en el mercado cuando sea máximo . bien; Pero también es cierto que en una temporada muy alcista (como la que estamos teniendo) es difícil determinar cuándo estás realmente en la cima de una tendencia alcista.

Consejo 2: Nunca mires las inversiones en bolsa con los ojos de una persona miope. En definitiva, entra y espera sin muchas prisas.

En el pasado, no todo el mundo tenía la oportunidad de realizar inversiones en el mercado de valores porque era necesario disponer de un gran capital y contar con asesores de la propia institución bancaria -no siempre guiados por una lógica que no era del todo transparente-, pero hoy Existen diversas formas de intermediación, empezando por las plataformas en línea para apoyar ahorradores En la formación de su cartera de inversiones. Seamos claros, el número del asesor no ha desaparecido, al contrario. Pero ciertamente hay muchos que confían en la web y sus sugerencias (pero donde a menudo hay muchos asesores en el back office).

Tres lugares antes de empezar

Tres pasos básicos antes de entrar en bolsa:

Elija cuidadosamente a su intermediario financiero: confianza entre mediador El cliente puede parecer un detalle obvio, pero es un aspecto que muchas veces se subestima. Saber con certeza que nuestro asesor está protegiendo nuestros intereses es un derecho, y desconfiar de quienes prometen enormes ganancias en unos días es una buena forma de protegerse de estafas.

Crear su perfil de inversor con precisión: cómo construirlo Carteras de inversión Se basa en gran medida en nuestro perfil inversor, que es un tipo de identidad que debe reflejar de forma honesta y sincera quiénes somos y cuáles son nuestros objetivos financieros. No existe una inversión correcta o incorrecta para todos, sino sólo una que esté en línea con nuestras expectativas y nuestro apetito por el riesgo.

Elegir las herramientas más adecuadas: en el clicker magnum Instrumentos financieros Es fundamental que construyas tu cartera con los productos que mejor se adapten a nuestro perfil, diseñados para ofrecer rentabilidad de forma controlada y adecuada a nuestro horizonte temporal y presupuesto disponible.

Siete herramientas para usar

En este punto puedes empezar a elegir los instrumentos que quieres utilizar, es decir, todos aquellos que se pueden negociar en bolsa. ¿Cuáles son? Moneyfarm resume las posibilidades de esta manera:

ETF

Los ETF, que son fondos de inversión gestionados pasivamente y que cotizan en bolsa como los valores clásicos, siguen estando entre las herramientas más útiles a disposición de los inversores. Cuando se compra un ETF, es como comprar una cesta de valores, y el rendimiento de la inversión está determinado por el resultado de todos los instrumentos individuales en los que invierte el fondo. procedimientos

Cuando piensas en invertir en el mercado de valores, las acciones son sin duda el primer instrumento que te viene a la mente. Para simplificar, podemos decir que comprar acciones significa comprar acciones de una empresa que cotiza en bolsa, convirtiéndose así en accionista y obteniendo el derecho no sólo a participar en los beneficios de la empresa sino también a influir en sus decisiones (en proporción al valor). . de la acción que posee). Para invertir en acciones es bueno conocer en detalle la actividad de la empresa cuyas acciones se desea comprar.

Forex

Cuando comenzó el comercio online, el mundo Forex fue uno de los primeros ámbitos que llamó la atención de los principiantes debido a su aparente sencillez. Forex es el principal mercado de divisas y opera de lunes a viernes las 24 horas del día, cubriendo todos los husos horarios globales y permitiendo a particulares, empresas y bancos de todo el mundo realizar miles de transacciones diariamente. La característica distintiva de este mercado es que no se negocian monedas individuales, sino pares de divisas: Forex funciona siguiendo el tipo de cambio entre la moneda base y la moneda cotizada, lo que le permite apostar sobre las fluctuaciones del tipo de cambio.

cifrado

Se sabe que el principal defecto de las criptomonedas es su alta volatilidad, pero muchos subestiman el aspecto más preocupante: la falta de una regulación y supervisión inequívocas por parte de los bancos centrales, factores que han permitido que los defraudadores y defraudadores proliferen durante muchos años. La aparición de inversores. Por supuesto, no se puede negar que quienes invirtieron en criptomonedas hace varios años ahora tienen felizmente un rico patrimonio, pero quienes quieran probar suerte hoy deben hacerlo con la mayor precaución.

Índices

Los índices son cestas que se utilizan como puntos de referencia y actúan como una especie de “termómetro” para un sector o clase de activo específico. De hecho, un índice bursátil es una media ponderada de un determinado número de acciones que cumplen criterios específicos: para dar un ejemplo práctico, basta pensar en el FTSE Mib, el índice bursátil más importante de la Bolsa italiana y que incluye el índice italiano. . Sociedades cotizadas de mayor capital.

Cautiverio

Considerados siempre entre las formas de inversión más seguras (y, francamente, también se encuentran entre las menos rentables), los bonos tienen la gran ventaja de garantizar que el inversor recibe una compensación total por el principal: a diferencia de las acciones, los bonos son en realidad títulos de deuda, es decir, títulos de deuda. Préstamos para los cuales las empresas emisoras contratan con sus inversores para crear liquidez en los mercados.

materias primas

A lo largo de la historia, las materias primas han desempeñado un papel importante como activos de refugio (principalmente el oro), ayudando a los inversores a proteger sus activos en tiempos de crisis.



Si, por un lado, la compra física de materias primas es demasiado complicada debido a las dificultades asociadas con los costos de transporte y almacenamiento, por otro lado, es posible invertir en materias primas a través de instrumentos avanzados como los ETC (exchange-traded commodities). que replican el desempeño de temas específicos o indicadores relacionados.