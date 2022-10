Es el primero de origen indio – Corriere.it

De luigi ipolito

Los grandes nombres se ponen del lado del excanciller que hoy se convertiría en el líder del Partido Conservador. Luego pase a Downing Street

Johnson hizo todo lo que estuvo a su alcance para dar sustancia a su asombrosa venganza: ayer estuvo al teléfono para recabar apoyo entre los diputados de su partido, y por la noche sus partidarios anunciaron que habían alcanzado el fatídico umbral de las cien firmas. Entonces Sunak y Johnson tuvieron que ir a la encuesta en línea entre casi 180,000 miembros conservadores.: En este caso, hay pocas dudas de que Boris habría ganado. El ex primer ministro sigue siendo muy popular entre la base, que no absorbió su expulsión el pasado mes de julio y lamenta su carismática personalidad. Sobre todo después del fracaso de Liz Truss.

Pero, sorprendentemente, Johnson anunció en el último minuto su retiro de las carreras: Creo que estoy en una buena posición para llevar a los conservadores a la victoria en 2024 -dijo-. Puedo confirmar que he cruzado el umbral de las 102 nominaciones: hay muchas posibilidades de que tenga éxito en la elección entre el Partido Conservador y, por lo tanto, podré regresar a Downing Street el viernes. Pero en los últimos días, lamentablemente, he llegado a la conclusión de que esto no sería lo correcto: No puedes gobernar efectivamente a menos que tengas un partido unificado en el Parlamento. Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que no es el momento.