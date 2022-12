¿Es el plan de escape de Putin a Venezuela mito urbano o realidad?

El nombre sugiere: el barco de noe. porque como Cae el puente de Londres más bajo, Representa un concepto casi visual, una imagen trágica en caso de catástrofe. En este caso se representará El plan de escape ideado por el presidente ruso Vladimir Putin Las cosas deben ir mal en casa después de un desastre definitivo en el conflicto ruso-ucraniano que él inició y llevó a cabo con una obstinación absurda y violenta.

La noticia de hace unas horas, Yuri Kurilínel hombre de confianza y vicepresidente de la energética rusa Rosneft, será el hombre de campo en suelo caribeño que mientras tanto trabaja arduamente para hacer todos los arreglos necesarios. Posible evacuación a Sudamérica. En el verano, Kurilin renunció oficialmente a Rosneft y se dice que ahora está completamente absorto en la dedicación al proyecto, tiene ciudadanía estadounidense, buenas conexiones, está bien integrado en el entorno y se graduó de la Universidad de Hayward en California. Después de excluir a China y Argentina ponderados inicialmente, De hecho, Venezuela bajo Nicolás Maduro será el destino elegido por Vladimir Putin Para proteger su vida ante el fracaso total de la guerra en Ucrania y la caída en desgracia de los más cercanos a él. Debemos preparar el camino para ello.

Con un nombre bíblico y extraño, aunque aún no oficial, el plan de escape fue revelado por Abbas Galliamov, el exredactor oficial de discursos de Jefe del Kremlin Ahora en el exilio en Israel desde 2018”.No suelo contar historias internasHoy, sin embargo, haré una excepción. Primero porque confío mucho en la fuente y segundo porque la información es muy interesanteGalliamov escribió en su canal de Telegram. Como el nombre sugiere, el barco de noe Se trata de buscar nuevas tierras para asentarse en el caso de que el propio hogar se convierta en un peligro para su seguridad, lo que significa que el entorno del comandante no solo excluye, sino que cada vez más se prepara para la posibilidad de ello. Perderá la guerra y perderá el poder. Por lo que tendrán que intentar evacuar muy urgentemente en algún lugar. Tal vez lo más lejos posible.

los El Kremlin Actualmente se enfrenta a una lucha desesperada por mantener una línea de frente unida en los territorios restantes bajo su control. Rusia En medio de repetidos intentos de contraataque por parte de las fuerzas ucranianas. Así lo dijo el asesor del ministro de Defensa de Ucrania, Yury Sak. El ejército ruso sufrió pérdidas en el campo de batalla a razón de 500 soldados por día., y hasta ahora ha perdido 90.000, mientras que la pérdida de territorios temporalmente ocupados ha continuado en las últimas dos semanas. Las cosas toman un giro para peor.

allá Retórica antiamericana Hizo posible fortalecer la relación entre países que están muy alejados entre sí. Y Rusia no está sola. De hecho, fuentes diplomáticas occidentales confirman que gobierno venezolano También iba a iniciar negociaciones con la República Islámica en cuanto a la protección de los líderes Pasdaran y sus familias ahora, la revolución no se detiene y su clima se vuelve cada vez más caliente. Entonces, el Plan B no solo para Moscú, sino también para Teherán, si el escenario se derrumba, será el mismo: Escapar a Venezuela. Un país todavía gobernado por un ejecutivo autoritario que preserva una nación con un tejido social diverso y multifacético, muchos quisieran en cambio abrirse finalmente al mundo después de veinte años nefastos y volver a las glorias del pasado, cuando Venezuela Solía ​​ser un país libre, rico y próspero, en cambio, permanece hoy bajo una administración que no hace más que guiñar el ojo a los peores regímenes y gobiernos despóticos esparcidos por todo el mundo al seguir alejando a sus países del mundo. De la modernidad de todo.