Errani Paolini, pareja de tenis italiana

Siempre se dice que para que una pareja funcione, en el tenis y en la vida, las dos partes deben ser completamente diferentes entre sí. En cambio, cuando veas jugar a Yasmine Paolini, simplemente cierra los ojos y piensa en Sara Errani hace más de 10 años, cuando hizo temblar al mundo con su Excalibur. El tenis está hecho de ring, de lucha, de defensa y aceleración repentina, de glorificación del sufrimiento. Por eso Paolini y Errani compiten juntos: son espejos el uno del otro. Jugarán las semifinales en Miami contra los estadounidenses Kenin y Mattek Sands, con la posibilidad de pasar a la ronda final de este prestigioso torneo. «¿Jasmine? Me hace 800 mil preguntas al día, aprende como una esponja y me pregunta cualquier cosa», así describió Sarah a su pareja, con quien parece haber encontrado un sentimiento similar al que sintió con Roberta Vinci cuando el azul El dúo dominó los dobles.

la pareja

El objetivo es claro: participar en los Juegos Olímpicos con la idea de poder conseguir una medalla. Y no es una tarea inimaginable: en estos momentos, Jasmine ocupa el puesto 14 en el ranking individual de la WTA, mientras que Sarah ocupa el puesto 41 en dobles. Son números suficientes para presentarse en París (con una clasificación combinada excelente) y, sin las lesiones, la clasificación aún podría mejorar mucho (Paolini y Errani son séptimos en la carrera). Además, Sarah parece haber recuperado su antiguo brillo, volviendo a ser una jugadora de dobles capaz de ganar los cuatro Grand Slams en dos años (de 2012 a 2014, con una aparición en el Open de Australia). “La considero realmente fuerte, es una jugadora que no se rinde, que siempre responde cuando tiene que sufrir”, afirmó Irani, que bendijo a Yasmin, que convirtió las limitaciones en ventajas, tal como lo hizo Sarah en su mejor momento. «¿Longitud? Tal vez con 10 centímetros extra sacaría mejor, pero con hipótesis nunca llegarás lejos», dijo el toscano, que ha utilizado el dobles para convertirse en un mejor jugador de individuales, siguiendo el consejo del entrenador Forlán. “Y entonces llegó Sarah…” como un rayo. Sí, porque Jasmine y Sarah son todo lo que no esperábamos, pero lo que necesita el tenis italiano.