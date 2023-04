Eros Ramazzotti y la enfermedad del hincha en el concierto de Cruz Roja: «rechazado, emprendemos acciones legales»

Florencia, 10 de abril de 2023 – Cruz Roja No estar de acuerdo e iniciar acciones legales contra Eros Ramazzotti. Es una tormenta después de lo que pasó en El concierto del pasado 4 de abril en Florencia – Y no en Roma, como escribieron algunos periódicos – Mateo Un hincha acusado de estar enfermo durante la actuación del cantante. Eros Ramazzotti, como se muestra en A El video se volvió viral en TikTok, interrumpe la vida para ayudar a la mujer. Sin embargo, comienza a regañar a los rescatistas diciéndoles por el micrófono: «Llegaron 10 minutos tarde. Ella ya estaba muerta. Maldición, tienes 18 años, ¿qué estás haciendo?».

El video se volvió viral y la noticia comenzó a correr por toda Italia. Pero la Cruz Roja no está allí. esta contenido con un extenso comunicado de prensa en Instagram Así lo manifestó la cantante durante la ceremonia. En referencia al video que circula en las redes sociales y reeditado por algunos medios locales y nacionales y en el que la cantante acusa de negligencia a los voluntarios de la Cruz Roja Italiana, el jefe del Comité de Florencia del CRI lorenzo andréone Usted ve oportuno intervenir para proteger a los rescatistas que han intervenido e indagado Dinámica del hecho.

«Lamentamos – confirma el presidente Lorenzo Andreone – que el señor Ramazzotti se encargue de nuestros voluntarios frente a miles de personas, cuando del informe sobre los hechos que obran en nuestro poder el primer equipo que intervino para rescatar al afectado llegó a una posición en tiempos más que oportunos, sólo el segundo equipo los alcanzó al cabo de unos minutos, al no poder pasar por el paso bajo la tarima por parte del personal organizador de la propia tripulación de Ramazzotti, que les obligó a hacerlo. ampliamente a través de la multitud. Me gustaría enfatizar, continúa Andreoni, que todos los voluntarios de CRI activados para estos grandes eventos trabajan de acuerdo con protocolos precisos y planes de salud acordados con el 118. Subestimar la importancia de su preparación Y su trabajo con palabras irónicas lanzadas con brío desde el escenario, en una velada en la que todo es diversión, es un Comportamiento inaceptable. Se debe proteger el trabajo voluntario y con él la profesionalidad de las numerosas mujeres y hombres que prestan servicio gratuito a la población. No todo puede convertirse en espectáculo. por no mencionar Posiciones difamatorias. No hemos dejado a nadie solo, desde el propio Ennio Morricone, hasta el fan de anoche, que -por suerte- No se presentaron problemas críticos. La atención médica fue tan urgente que se quedó a disfrutar de la fiesta”.

El comunicado de prensa concluyó con la advertencia del presidente: «Como representante de los 1.200 voluntarios de la Cruz Roja Italiana en Florencia, Ha contactado con nuestros abogadosabogado Massimiliano Manzo, con quien estamos evaluando cómo proceder contra Eros Ramazzotti”.