Ernest Knam, mira una foto de él cuando era joven: Brad Pitt parecería insignificante en comparación

Es el rey indiscutible del chocolate, pero si estamos acostumbrados a verlo de cierta manera, no os podéis imaginar cómo era Ernest Knam de joven.

Ernesto KnamEl rey del chocolate. con Señora Knam, Su esposa Alessandra MeónSon la pareja más «dulce» de la televisión. Porque también se trata de un delicioso chocolate.

Casado desde 2010 si es así “El lado rosa del chocolate” Él será el oso pardo. Su cabello plateado es realmente inconfundible.

A sus sesenta años, el pastelero más famoso de la televisión aparece con un look distintivo y elegante, desde Encanto innegable.

Pero si hoy lo conocemos así, y así, no os podéis imaginar cómo era cuando era joven. De repente apareció una foto de él, luciendo hermoso. Dormido Como nadie jamás lo imaginó.

Ernest Knam: La imagen de joven te deja sin aliento

hoy Ernesto Knam Se siente cómodo frente a las cámaras, el juez íntegro indiscutible Bake Off – Postres en el horno. Pero de joven era un niño completamente diferente. tímido, dijo Galería de tocador Como reveló su primer enamoramiento desastroso a los 15 años: «Soy el tercero de cinco hijos, pero también soy el más tímido y siempre me aferro a la falda de mi mamá. Cuando me enamoré, le pregunté a un amigo si podía preguntarle a la chica que me gustaba si quería salir conmigo, pero Me enamoré”.

Las cosas no mejoraron después de eso, también gracias a su personalidad tímida y reservada y a su alma sensible. La historia continúa: «Cuando era adolescente, pasé un tiempo en una jaula que me regaló mi padre y que albergaba muchos pájaros coloridos, porque quería ser ornitólogo. Descubrí a las mujeres cuando tenía 20 años».

¿Cómo estuvo el rey del chocolate?

Alemán de nacimiento, italiano naturalizado, a pesar de las apariencias. Ernesto Knam Esconde un corazón tan tierno como una tarta de chocolate. Él admitió: «Tengo un lado humano que se derrite especialmente cuando mis familiares vienen a visitarme. En la vida cotidiana lloro cuando veo Bambi y Roman Holiday.»

Y su sensibilidad mezclada con el encanto de su juventud habría hecho girar la cabeza a más de una chica si no hubiera sido tan tímido. La fotografía compartida en su perfil de Instagram hace unos meses dejó a todos sus fans asombrados y sin palabras. Olvídate del cabello plateado y de las gafas de montura grande. el tipo Ernesto Knam Luce cabello oscuro, grueso y rizado. Sólo la sonrisa sigue siendo la misma.