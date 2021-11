Era vendedor en Wuhan- Corriere.it

de Edición en línea

El debate sobre el origen del virus se reabre. Publicado en la revista Science, según el estudio, la mujer enfermó el 11 de diciembre de 2019. El primer caso oficial fue identificado tres días antes, el 8 de diciembre.

mujer, Un vendedor en el gran mercado de animales en el corazón de Wuhan., identificado como Primer caso conocido de Covid-19. Según un nuevo estudio publicado en Revista de ciencia y por Virólogo Michael WorbyLa mujer resultó herida11 de diciembre de 2019. Tres días después, entonces, el caso al que ya me había referidoOrganización Mundial de la Salud, o un hombre, un contador que vivía a miles de kilómetros de Wuhan, que se infectó el 8 de diciembre.

El científico que firmó el estudio, Michael Worby, trabaja en la Universidad de Arizona y es uno de los principales expertos que investigan la evolución del virus. Según él habrá Discrepancias de tiempo en esta historiaEn particular, lo que han divulgado las revistas médicas y las autoridades chinas. Al identificar el primer caso conocido de la mujer que enfermó el 11 de diciembre, Worobey sostiene que existen fuertes vínculos entre el mercado de Wuhan y el origen de la epidemia. en esta ciudad 11 millones de personas – anunció Al. Los New York Times – La mitad de los primeros casos se refieren a un lugar del tamaño de un campo de fútbol.. Resulta muy difícil explicar este patrón si la epidemia no se inicia en el mercado.