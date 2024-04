Era un «espía» de Beijing.

Maximilian Krah no es sólo un personaje. Por su biografía (ocho hijos de tres esposas diferentes), su tendencia a exagerar, porque es una estrella de TikTok y porque es el más trumpiano entre los diputados de AfD. Dice frases como un machista conservador experto en películas, como «el porno es malo para ti», «un chico no tiene por qué ser amable, también trabaja mejor con chicas». En cinco años, ascendió de rango hasta ser elegido comandante.. Y lo hizo, bajo la atenta mirada de la líder de AfD, Alice Weidel, no sólo distraído por sus posiciones pro Putin y pro Beijing, sino también por acusaciones burlonas de recibir dinero del Kremlin.