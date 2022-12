Epic Games Store, juegos navideños gratuitos: todos los títulos anunciados

En las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, Epic Games Store ofrece una gran cantidad de juegos gratuitos que se actualizan día a día. Aquí está la lista.

Juegos de Navidad gratis en Epic Games Store –

Los juegos gratuitos de Epic Games Store esta Navidad no decepcionaron, trayendo consigo una serie de buenos títulos disponibles en el pasado (repetita iuvant, como se suele decir), pero también algunas novedades del calibre de Sable. Puedes canjearlos todos accediendo Esta página, Actualizada día a día a las 17:00 horas, coincidiendo con los anuncios correspondientes:

15 de diciembre – Bloons TD 6

Bloons TD 6 16 de diciembre – horizonte persecución turbo

horizonte persecución turbo 17 de diciembre – Búsqueda Z 2

Búsqueda Z 2 18 de diciembre sable

sable 19 de diciembre luchan contra manadas

luchan contra manadas 20 de diciembre – Wolfenstein: el nuevo orden

Wolfenstein: el nuevo orden 21 de diciembre – Viaje del constructor de Lego

Viaje del constructor de Lego 22 de diciembre – Tácticas de Fallout 1 y 2

Tácticas de Fallout 1 y 2 23 de diciembre – encapsulado

encapsulado 24 de diciembre – Última luz de Metro Redux

Última luz de Metro Redux 25 de diciembre – hebra de la muerte

hebra de la muerte 26 de diciembre – Puño: Forjado en Llama de las Sombras

Puño: Forjado en Llama de las Sombras 27 de diciembre cortar acero

cortar acero 28 de diciembre – caparazón mortal

caparazón mortal 29 de diciembre Dishonored: Edición definitiva y Eximius: Captura en primera línea

Por lo tanto, el juego de hoy, 29 de diciembre, es Dishonored: Definitive Edition, una remasterización de los predecesores sigilosos en primera persona de la serie. Este paquete completo incluye Dishonored y todo el contenido adicional: Dunwall City Trials, The Dagger of Dunwall, The Brigmore Witches y Void Walker’s Arsenal. Además, los jugadores también podrán canjear Eximius: Seize the Frontline, un juego que “se centra en el combate por equipos, combinando los géneros de disparos en primera persona y estrategia en tiempo real. Con este juego podrás vivir un intenso 5 vs. 5 experiencia multijugador donde estará Cada equipo tiene 4 oficiales y un capitán.