Enzo Iacchetti, el oscuro mal de su vida: “Llevo una cruz muy pesada”

Enzo Iacchetti y esa revelación que dejó a todos boquiabiertos, y que nadie podría haber imaginado. Estamos acostumbrados a verlo siempre con su lado cómico pero en realidad hay mucho más que eso.

Sin quitar nada de otros conectores, no te preocupes, pero cuando pensamos Se corre la vozEs imposible no pensar en ellos de inmediato. Enzo Iacchetti y Ezio Grigio. Los dos son un «equipo muy fuerte», como cantó Chico Zalón Y es cierto, tienen una sensación que sólo algunas parejas trabajadoras tienen.

Digamos que Enzo y Ezio son como Laurel, Ollio, Toto, Pepino, Bud Spencer y Terence Hill. Son estas personas que trabajan muy bien solas, pero juntas. ellos funcionan mejor Y la diversión está asegurada. Sin embargo, detrás de todas esas sonrisas y bromas, hay un “lado oscuro” dentro de Iaquite que pocas personas conocen. Esto es de lo que estamos hablando.

La Pasión de Enzo Iacchetti

el Sr. Enzinocomo lo llama cariñosamente Grigio, se completó hace unas semanas 71 años Todavía tiene mucho que ofrecer no sólo al mundo de la televisión sino, sobre todo, al mundo del teatro. su primer amor Por excelencia. Claramente, Iacchetti no solo hizo eso. Se corre la vozEl actor y el presentador están orgullosos. biografía Muy respetuoso, siempre formado por experiencias diferentes, con roles diametralmente opuestos.

Sin embargo, para nosotros, él siempre será el líder de la banda con su amigo Ezio y su perro. Lucino Nos dejaron pasar media hora al unísono, muchas tardes al año. Aunque lamentablemente mucho Odiador No entienden esa empatía innata que tiene, y eso está previsto. lo insultan Y lo amenazan. Iacetti estaba cansado de todo esto, así que decidió hacer esto. Cerca Sus canales sociales, sin procesar previamente a los responsables. como El anunció Él mismo: “Hay varios juicios en curso, los gané todos y el dinero se destinó a obras de caridad”.

esa pesada carga

Enzo Iacchetti No sólo tiene que digerir una pesadilla de enemigos, aunque no sea nada comparado con lo que tiene que afrontar. coexistencia Desde que era joven. Esto es lo que dijo al respecto: «Vivo aislado y me gusta el silencio. ¿Será depresión?… Siempre la he padecido. Incluso de niño era muy animado pero no hablaba, y el escenario era terapéutico para mí. Todos llevamos una cruz, esta es mi personalidad.»

a pesar de todos Tiempos oscuros Que Enzo vivió y vive, y afortunadamente para él y para nosotros también, descubrió plataforma Gracias a la actuación pudo convertirse en el personaje divertido que todos conocemos hoy.