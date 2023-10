envejecimiento. ¡Date prisa, aprende, quiero recuperar mis cincuenta años!

Podrás reconocerlos por su enorme sobre de plástico duro de color azul, Lo suficientemente grande como para acomodar radiografías o tomografías computarizadas de gran tamaño. Poco a poco se van acumulando informes y resultados clínicos, cada uno de ellos esperando sentencia, rescate o condena, y cada uno de ellos luego resulta ser meramente preliminar y no concluyente, porque la medicina no es una ciencia exacta y los exámenes no sirven para eso. Nunca termina. La migración de personas mayores que van de la clínica al hospital, del consultorio médico al laboratorio de análisis, es un testimonio diario del gran fenómeno de nuestro tiempo: el envejecimiento. Diréis: Pero los hombres siempre estaban envejeciendo. Esto es correcto; Pero nunca antes creyeron que podrían sobrevivir hasta la vejez: con medicamentos, cirugía y terapias.

Se habla mucho de las enfermedades de las personas mayores.Pero el envejecimiento no termina con sus enfermedades. Ésta es una condición en sí misma. Incluso aquellos que, afortunadamente, no padecen enfermedades graves, dejan de ser lo que eran antes. Hay miles de enfermedades diferentes que se acumulan en la vida de las personas mayores de 65 años, pero hay un hecho que las distingue a todas: son irreversibles. Te contaré algunos de mis problemas: un problema con el vítreo, la parte del ojo donde el engrosamiento del colágeno puede desgarrar la retina; Disminución de la audición, sección de alta frecuencia. Degeneración del disco intervertebral, provocando dolor de ciática. Cosas sencillas: ¿Quién no sufre uno de estos problemas? La buena noticia es que los médicos hoy en día cuentan con las técnicas y los conocimientos necesarios para reducir su impacto en la calidad de vida. Pero inmediatamente te advierten que volver a ser como antes no es posible. Estas cosas no se tratan, se calman. El status quo no se puede restaurar. Aquí está la diferencia con la vida anterior: el estado de plena salud no se puede restaurar. Por tanto, el envejecimiento en sí mismo es una enfermedad.