Entre Delia y Alex una tregua, cinco mujeres en la nominación

El episodio comienza con Jo Squilo, quien usa un pañuelo en la cabeza y apela contra la violencia contra las mujeres. Entonces es hora de que Delia entre al estudio, lista para enfrentarse a Alex. Entonces Alfonso llamó a casa. Katya y Mirjana, entre quienes se transmiten palabras pesadas, están invitadas a pasar al rompecabezas. La candidatura de Miriana enfureció a Ricciarelli, y las sopranos no le escatimaron apodos ni insultos. Comparar los dos no parece particularmente fructífero porque en un momento Signorini interrumpe la discusión y los lleva de regreso al salón.

Lo cierto es que los compañeros se alinearon dentro de la casa: Sully y Alex atacaron a Mirjana en términos inequívocos, acusándola de ser una pecadora y de defender plenamente a Katya. Pero incluso Manila y Davide no entendieron el significado de la nominación. La única persona con una actitud completamente diferente es Sophie, quien dice que todos le dieron peso a la nominación y no a las duras palabras que sufrió Mirjana.

Pero durante la semana, la paz también se estableció entre los dos, y Katya dio el primer paso. Después del clip que mostraba el momento en que Mirjana se acercó a ella y le dio la mano, se movió.

triángulo de contención – Alfonso convoca a Soleil al misterio para hablar sobre el triángulo «Che-Alex-Delia». Se presentan algunas imágenes que recogen algunos de los momentos temáticos que presenciaron nuestros protagonistas, Sully y Alex. Besos y abrazos a un lado, golpearon algunas palabras que dijo Billy, definitivamente fuertes. Mientras tanto, Delia mira el video y suspira profundamente.

reunión en la cima – Todos los Vippos están invitados a ir al dormitorio mientras Alex se queda solo en la sala de estar. Signorini se hace cargo de la discusión del triángulo con él. Empieza con la frase «Si eres soltero, algo podría nacer con Sully». Repite que puede, pero como «no es soltero» no nacerá nada. Para echar más leña al fuego, Alfonso le envió a Sully un video que mostraba un masaje «intenso» que Alex le hizo. Lo llama un gesto «desinteresado». Entonces Freeze explota y Delia entra. Ella le cuenta a Alex todas sus dudas y sufrimientos. Una vez que termina el período de congelación, se acerca a ella y la abraza y trata de tranquilizarla, pero ella insiste en decirle que no quiere que él intercambie algunas efusiones. Al final, Delia parece calmarse a pesar de que Alex en realidad no retrocede de su postura. Sulli también llega e intercambia abrazos con Delia. Todo está bien si termina bien. en este momento.

excursiones geocasas – Es hora de Casilla. Alfonso lo invita con Katia en la oscuridad a surfear sus luchas sin Giovanni: Katia, Eva Zaniecki, Amanda Lear, Orita Berti. También estará esa experiencia homosexual que tuvo en su juventud. Pero sobre todo, Patricia de Blanc. El nombre surgió por casualidad durante un partido con Manila en el centro de reconocimiento. Alfonso le pide que confirme y le dice que tienen una «cita».

momento de juicio – Para las «Cuatro reinas de la casa», es hora de conocer la decisión del público. Los cuatro saludan a los compañeros que tal vez nunca los vuelvan a ver y se paran de espaldas al LED, pero Alfonso les pide que salgan de la casa y vayan al estudio para conocer el veredicto.

CICLÓN PATRIZIA PELLEGRINO – Después de entrar a la casa hace unos días, Patricia «se hizo adorable» instantáneamente al pisar más de un pie … voluntariamente o no. Katya la llamó «muy presente e intrusiva», y hubo discusiones con Alex.

Resultado de TV Los cuatro candidatos llegan al estudio. Sophie entra primero, seguida de Mirjana, Katya y Carmen. Alfonso les pregunta sobre su experiencia en casa y todos dicen que están emocionados y que todos quieren quedarse. De hecho, siempre será así: ninguno será eliminado, pero aún no lo saben. Signorini comienza a leer el nombre de la primera que puede volver a entrar, Katia. El segundo «salvo» es Sophie. Así quedan Carmen y Mirjana. Signorini dice que Carmen salva a Vibo. Para Mirjana, esta será la segunda vez que sea eliminada. De hecho, Alfonso revela que ella era la favorita del público y, por tanto, también sería inmune. A su vez, tendrá que tomar una decisión bastante difícil.

Chispas entre «PEPERINAS» – Durante la semana hubo algunas diferencias entre Manila y Carmen. Todo comenzó con la primera nominación que hizo Manila: a partir de ese momento la relación comenzó a romperse cada vez más, con la segunda nominación. Nazaru acusa a Russo de ocultar aspectos difíciles de su personaje en busca de consenso y de jugar una estrategia. Por otro lado, Carmen piensa que Manila «manipula» un poco a algunas personas.

el regreso de mirjana Trevisan vuelve a casa. De acuerdo con Alfonso, fingió regresar sólo para la última despedida. Después de un tiempo, se reveló la verdad: ella era la más votada, y no solo fue eliminada, sino que también sería invulnerable. No todo el mundo está contento, Soleil mastica mirra de forma obvia. Signorini explica que hoy comienza una nueva fase de Gran Hermano. Pero eso no es todo: Mirjana tiene que decidir a quién enviará directamente a la nominación entre los tres compañeros que se salvaron con ella. Después de lo que sucedió con Katya y después de que Sophie fuera la única que se defendió, la elección solo podía recaer en Carmen.

Sorpresa para Francesca – Cipriani después de la propuesta de casarse por completo con el último episodio en preparación para la boda: ya pensó en el vestido y dijo que Katya cantará Ave María en la iglesia. Francesca es invitada a ir al jardín donde su madre se une a ella. Es una reunión apasionante.

La cita Esta noche, las nominaciones serán solo para mujeres. Además de Mirjana, Katia se fortalecerá, con el voto de los inquilinos de la casa, Francesca, elegida por Bruganelli y Volpi. El grupo pasó a LED por las obvias nominaciones. Comienza con Lulu llamando a Manila «sin motivo», enfureciendo a Signorini, quien la invitó a salir de la casa y la amenazó públicamente: «Si la próxima vez no haces una candidatura por alguna razón, renuncia, porque no estás jugando las reglas del juego.» Mirjana nombra a Sulli mientras que Katya nombra a Lulu. Clarissa nombra a Manila. Carmen también recuerda el nombre de Nazzaro. Es una especie de referéndum para Manila porque Sophie también la contrata. Nazaro nominado de nuevo a Sophie. Cuando Jessica también mencionó el nombre de Manila, Katya explotó hablando con franqueza sobre la trama. Francesca aplasta el frente anti-Manila votando por Clarissa. Cierra las nominaciones de Sulli al hacer el nombre de Sophie.

Nominaciones especiales masculinas – Pasamos al culto donde empezamos con Manuel. Portozo asigna a Clarissa, seguida de Aldo quien confirma su disgusto por Sulley. Davide menciona el nombre de Lulu mientras que Gianmaria confirma la nominación de Soleil. Entonces le toca a Alex quien llama a Lulu. La última nominación es Jukas, quien se hizo el nombre de Clarissa.