Enrico Papi tuvo que tomar una decisión radical: “problemas de salud reales” | Hoy se reduce así.

Hace unos años, Enrico Papi tuvo que tomar una «decisión radical» por motivos de salud. ¿Pero qué pasó con él? Así es como está hoy.

Enrico Papi Es un presentador italiano muy querido que ocupa desde hace años un espacio importante en el mundo de la pantalla.

Son muchos los programas que ha presentado a lo largo de los años, “Una Mañana”, “Una Mañana de Verano”, “Chisme”, “Debutantes y Meteoros”, “El Tramposo”, “El Niño y el Nerd”.. ¡Hay tantos!

Pero quien le dio más fama definitivamente es él”.zarabanda«, el concurso musical del que Enrico Papi fue presentador y luego compositor. Él creó este Popular a los ojos del público.tanto es así que muchas personas aún hoy lo recuerdan con cariño en este papel, junto a los distintos personajes que participaron en él, como Hombre gato y tiramisú.

¿Pero cómo estás hoy? Parece que la “elección radical” que tuvo que tomar tuvo un enorme impacto en su vida, y más aún en su salud, ya que tomó esta decisión específicamente por motivos de salud.

«Una decisión radical» tras «Bailando con las estrellas»

Según informó el sitio web “Ok Salute e Benessere”, Enrico Papi tomó una “decisión radical” al decidir participar en la edición “Ok Salute e Benessere”.Bailando con las estrellas«, aunque le preocupaba causar una mala impresión en el escenario.

Pero el problema es que Durante los primeros entrenamientos y ensayos con la profesora de baile, se dio cuenta de que su cuerpo no podía soportar el entrenamiento.. Por eso optó por «tomar una decisión radical», pero que tuvo importantes implicaciones para su vida.

Cuatro tallas más pequeñas gracias a la dieta DIY

gracias por la»Una decisión radical“Para ponerse a dieta, Enrico Papi Bajó cuatro tallas, pasando de una talla 50 a su actual talla 46.. Así lo informó el sitio web «Ok Salute e Benessere».

Al contrario de lo que se podría pensar, Enrico Papi Sin embargo, no confió en ningún nutricionista. Para ponerse en forma y Ni siquiera siguió una dieta estricta.. Como informó el mismo sitio web “Ok Salute e Benessere”, “Nunca podría seguir una de esas dietas que te obligan a comer determinados alimentos según el día de la semana, y pesarlos y contarlos cuidadosamente. Me habría sentido triste y me habría rendido inmediatamente. Por tanto, no tiene sentido acudir a un nutricionista: creo que sólo es necesario en caso de problemas de salud reales. En lugar de eso, pensé en cuánto y qué estaba comiendo.«