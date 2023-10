“Engordé y el cine me excluyó. «Las mujeres son más duras que los hombres»

Una queja, aunque esté llena de sarcasmo. Una historia autobiográfica sobre el ‘bullying digital’, la ‘dictadura estética’ y el body shaming que golpea al público como un puñetazo en el estómago: con ‘Inapropiado’, un cortometraje bien recibido Festival de Roma, Giovanna Mezzogiorno Ha hecho su debut como director. Optó por hablar de la marginación que sufrió al ganar 20 kilos tras tener a sus mellizos, León y Zenón, que ahora tienen 12 años. El cine la hizo a un lado a pesar de su enorme talento, pero sólo porque no estaba “calificada” para ello. . estándares estéticos predominantes.

El cortometraje fue inspirado por Silvia Grilli, directora del semanario Grazia (“Después de escuchar las historias de Giovanna, pensé que la entrevista no era suficiente”, explica), y fue producido por Manuela Cacciamani en colaboración con Grazia y Bulgari. Protagonizada por Carolina Crescentini como una actriz condenada al ostracismo por su aumento de peso. Junto a ella están Ambra Angiolini, Massimiliano Caiazzo, Fabio Volo, Marco Bonini y la agente Moira Mazzantini. Giovanna, de 49 años, de cuerpo esbelto y temperamento muy vivaz, con citas en cine y teatro, habla del dolor que vivió y de su renacimiento.

¿El cortometraje representa su venganza contra quienes la excluyeron por tener sobrepeso?

“No, no soy vengativo. Quería contar mi historia, que es similar a la de muchas otras mujeres que han sido castigadas por no ser físicamente perfectas. Yo, que tengo casi 50 años, he estado muy enfermo. «Pero para una niña, este tipo de presión puede ser devastadora».

¿Por qué decidiste bajar de peso?

“Porque lamentablemente me dejo influenciar por mi entorno y la sociedad. Yo estaba loco. Entonces me embarqué en un agresivo proceso de pérdida de peso que tuvo graves consecuencias para la salud. Fue una debilidad de la que me arrepentí. Al final lograron perder veinte kilogramos de mi peso, pero ¿a qué costo…?

¿Esperabas que el cine te diera la espalda?

«Por supuesto que no. También subí de peso por mi culpa. Después del nacimiento de los gemelos, me rendí y descuidé el ejercicio físico. Pero me sorprendió la actitud de mi entorno».

¿Había alguien cercano a usted?

“Nadie, excepto los médicos que me atendieron. Ni siquiera ese actor al que consideraba un hermano pero que desapareció en el aire cuando el cine empezó a excluirme y a tejer mitos infundados sobre mí: está enferma, y ​​nunca volverá a la normalidad… Incluso un quiste en su ojo que se mostró en un programa de televisión equivalía a alimentar el mal: «Hacia mí».

¿No recibiste también el apoyo de otras mujeres?

“¿Estamos bromeando? Las mujeres eran más crueles que los hombres. La solidaridad de las mujeres no existe. Es un eslogan con el que nos llenamos la boca porque mola y hacemos alarde de él porque nos recuerda el ambiente de la época”.

Pero, ¿acaso las mujeres no han progresado en su liberación de los supuestos de la sociedad?

«Todavía no. Son los primeros esclavos de la dictadura estética que exige la perfección hasta los ochenta años.»

En definitiva, no mencionó ningún nombre ¿Por qué?

“No lo he hecho todavía. Pero uno por uno conozco a quienes me han ridiculizado, discriminado y abusado de mí. «Tal vez cambie de opinión en el futuro… Deben sentirse incómodos en sus asientos».

¿Tus hijos han visto el corto?

“Sí, también se lo mostré para que no se atrevieran a comentar sobre el aspecto físico de las chicas. Ahora están preocupados por alimentarme. Y si como, lo hago por ellos también”.

¿Qué te dio la fuerza para empezar de nuevo?

“El espíritu de resistencia que me salvó de todas las experiencias difíciles de la vida. Siempre he avanzado con la frente en alto, soy una actriz generosa y he conseguido excelentes resultados. ¿No me dejaron trabajar porque subí de peso? Lástima para ellos».

¿Por qué hay momentos de ironía en el cortometraje?

“Ni siquiera en los momentos más difíciles debes sentir lástima de ti mismo”. Lee el artículo completo

En Il Messaggero