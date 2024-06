Enfermedad de Alzheimer hereditaria, ¿quién tiene mayor riesgo? Las respuestas están en el estudio.

a’¿Se puede heredar la enfermedad de Alzheimer? En caso afirmativo, ¿Quién corre mayor riesgo entre aquellos con enfermedades en la familia? Un grupo de científicos del Mass General Brigham (EE.UU.) intentó responder a estas preguntas, confirmando que los antecedentes familiares son importantes para la enfermedad de Alzheimer, y descubrió que las posibilidades de desarrollar la forma más común de demencia cambian según el tipo de padre que la padece. eso: severidad,. En particular, esto es mayor para las personas cuyas madres, independientemente de su edad, tenían síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Resulta que el riesgo de contraer la enfermedad es mayor incluso si estos síntomas están presentes en la familia tanto por la madre como por el padre, o si el padre se infecta con ellos pero temprano. El estudio fue publicado en la revista Jama Neurology..

Investigación: Historia familiar materna y paterna y su influencia

Los investigadores examinaron los antecedentes familiares (familiares con síntomas de Alzheimer, incluso sin un diagnóstico real) de 4.400 hombres y mujeres de entre 65 y 85 años, sin problemas cognitivos, que participaron en un ensayo clínico para la prevención de la enfermedad de Alzheimer (terapia antiamiloide en pacientes asintomáticos). Enfermedad de Alzheimer o A4). A través de imágenes, evaluaron los niveles de proteína amiloide en el cerebro, un biomarcador de la enfermedad de Alzheimer, y observaron que «los antecedentes familiares maternos de una persona, en comparación con los antecedentes paternos, pueden tener un impacto diferente en el riesgo de acumulación de amiloide en el cerebro. » Algunas investigaciones ya lo han sugerido antes, pero en cantidades mucho menores.

Del nuevo trabajo sobre la muestra de estudio A4, queda claro que: «Si los participantes tenían antecedentes familiares de la enfermedad de Alzheimer por parte de sus madres, se observaba un nivel de amiloide más alto»., dice el neurólogo Hyun-Sik Yang, autor correspondiente del estudio en el que colaboró ​​​​con otros colegas del Mass General Brigham y con científicos de Vanderbilt y Stanford. «No importa a qué edad comenzaron los síntomas de la madre», explica la neuróloga Mabel Cito, MD, primera autora: No importa cuándo comenzaron los problemas cognitivos de la madre, se asociaron con niveles más altos de amiloide en sus hijos. Por el contrario, la herencia paterna sólo afectó a la descendencia cuando los síntomas comenzaron temprano«Solo tener antecedentes parentales de trastornos de memoria retardada no se asoció con niveles más altos de amiloide», explican los autores.

Incluso considere la enfermedad de Alzheimer Suele ser más común en mujeres.“Desde un punto de vista genético, es realmente interesante ver cómo un sexo contribuye a un riesgo que el otro no”, destaca Seto.

límites de búsqueda

el Los científicos citan algunas limitaciones al trabajo.. Por ejemplo, el hecho de que algunos de los padres de los participantes murieron a una edad temprana, antes de que desarrollaran trastornos cognitivos. O la mayoría de las personas evaluadas eran blancos no hispanos, por lo que es posible que los resultados del estudio no se apliquen a otras razas. Además, los factores sociales pueden marcar la diferencia a la hora de reconocer o no los síntomas de advertencia de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, también se llevarán a cabo nuevas investigaciones para comprender cómo los antecedentes familiares afectan significativamente el deterioro cognitivo y la acumulación de amiloide en el cerebro con el tiempo, y por qué el ADN materno desempeña un papel en el riesgo de Alzheimer.

¿Para qué se puede utilizar el estudio?

Para la neuróloga Risa Sperling, coautora del artículo e investigadora principal del estudio A4, los nuevos datos pronto podrían traducirse en innovaciones en la práctica clínica. «Este trabajo sugiere», afirma, «que la herencia materna de la enfermedad de Alzheimer puede ser un factor importante a la hora de identificar a personas asintomáticas para participar en estudios de prevención actuales y futuros».