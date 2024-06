Encuentra un tesoro valorado en 90 mil euros pero no puede utilizarlo: la asombrosa historia

En un mundo donde las historias de búsqueda del tesoro parecen reservadas a las novelas y películas de aventuras, la realidad a veces logra superar a la ficción. Es el caso de James Kane, un hombre de 40 años que, armado con un imán y una cuerda, descubrió una caja fuerte que contenía billetes por valor de unos 90 mil euros En el fondo de un lago en la ciudad de Nueva York. Pero cuidado, el golpe de suerte de Ken se ve inmediatamente frustrado por un hecho inesperado: no puede utilizar el dinero que encontró. Aquí está su asombrosa historia.

Un tesoro valorado en 90.000 euros está guardado en una caja fuerte en casa

James Kane, entusiasta de la pesca magnética, se encontró ante una de las sorpresas más sorprendentes de su vida. Durante una de sus sesiones habituales de «caza» con su compañero, Ken vio uno Una caja fuerte llena de billetes. Usando una cuerda con un poderoso imán, el hombre sacó una inesperada caja fuerte del lago, ante la mirada sospechosa de su compañero.

Este descubrimiento no es el primero para Ken: ya había encontrado objetos interesantes en el pasado, pero nunca antes había tenido algo así en sus manos. cantidad de dinero. “Busqué y encontré cientos y cientos de dólares”, dijo Ken. «Una gran cantidad de billetes, creo que la vida que has conocido hasta ahora está a punto de cambiar».

La pareja había comenzado a dedicarse a la «pesca» magnética durante la pandemia, como pasatiempo para combatir el aburrimiento. La compañera de Kane, que al principio se mostró escéptica, no podía creer lo que veía. «Me quedé sin palabras, no lo podía creer», dijo. “Estas cosas no me pasan a mí. Casi no gano juegos ni la lotería, mucho menos una. Premios Esto es increíble».

después encontré el tesoroKen llamó a las autoridades de inmediato. A pesar de ello, la policía le permitió quedarse con los objetos robados. Un portavoz de la policía dijo que normalmente cuando se encuentra una propiedad valorada en más de 10 dólares, esto es necesario. Entregarlo a la policía. Pero en este caso no fue posible valorar el valor y la autenticidad de los billetes debido a las malas condiciones en las que fueron encontrados.

Porque no puede usar el dinero que encontró.

James Keane no puede simplemente cobrar las cuentas. El estado húmedo y embarrado de los billetes dificulta determinar su verdadero valor y autenticidad. Ken ya hizo contactos para seguir adelante con el asunto Recuperación de billetesEste es un proceso que puede llevar años.

La pareja espera poder conseguir aprox. 60 mil dolares Del tesoro recuperado, pero el camino aún es largo e incierto. El descubrimiento de Kane fue sólo el comienzo de un largo y complejo proceso de recuperación y verificación de los fondos. Sin embargo, este obstáculo no ha desanimado a Ken, cuya pasión por la búsqueda de tesoros sigue siendo fuerte.

Ken dijo que desde niño quería ser pescador Tesoros escondidosel. La «caza» magnética le ha deparado muchas sorpresas a lo largo de los años, entre ellas varios rifles, pistolas, bombas de la Segunda Guerra Mundial e incluso una motocicleta. allá Una caja fuerte llena de billetes Se trata sin duda del hallazgo más valioso y fascinante de su carrera como cazador de tesoros.