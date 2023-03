Encontrado en un cementerio romano, pertenece a un gladiador: último hallazgo

Una figura histórica notable y un tema de gran curiosidad para los luchadores de las arenas romanas, no solo para nosotros los italianos, sino en todo el mundo. Ahora lo que pertenece al gladiador es una vez más la comidilla de estos legendarios guerreros.

En la cultura de masas, la cultura de los luchadores en las arenas de la antigua Roma influyó mucho en el cine, la literatura y, a veces, en los deportes a través de recreaciones históricas.

No es difícil entender por qué porque los gladiadores eran en cierto sentido uno de los símbolos del poder del pueblo romano y no solo en la región de nacimiento, sino en todas las demás regiones que tocaron. Estos días volvemos a hablar de él por algo que tiene que ver con el luchador: un hallazgo realmente interesante.

Estaba en una tumba romana y pertenecía a un gladiador

La noticia viene directamente de Inglaterra. A partir del próximo 15 de julio Una exposición comenzará en Colchester Dedicado específicamente a los luchadores romanos. Una rica muestra de objetos encontrados parcialmente en una necrópolis romana de la ciudad.

Colchester es una encantadora ciudad del condado de Essex que, además de ser conocida por su impresionante castillo, considerado uno de los más grandes de Gran Bretaña, fue una colonia romana. El primero es exacto desde el año 43 d.C. Bajo el patrocinio del emperador Claudio.

Evidentemente, se convirtió en un importante sitio de interés arqueológico, Su mayor descubrimiento en 1848.. Lo que apareció fue una antigua tumba romana, que reveló un recipiente en el interior, entre otras cosas. No cualquier jarrón, sino uno propiedad de un gladiador.

Jarrón Gladiador, un hallazgo sorprendente

Encontró el jarrón en cuestión intacto, en excelente estado, a pesar del paso del tiempo. era una funeraria.

Tras la muerte de un gladiador, el cadáver era «incinerado» y las cenizas se colocaban en una copa especialmente hecha en su honor. En particular, el jarrón de Colchester parece ser un hallazgo muy valioso, que hoy, sin embargo, adquiere otro significado y abre nuevos escenarios para la ciudad inglesa.

En preparación para la exposición, que se llevará a cabo en el Castillo de Colchester, se volvió a examinar el artefacto y se reveló algo inesperado. En primer lugar, que los restos del gladiador pertenecían a un hombre de unos 40 años de ascendencia europea..

En segundo lugar, contrariamente a lo que se creía años atrás, el jarrón no fue importado de Roma, ¡Pero se hizo justo en Camulodunum, Old Colchester!

Nuevo escenario gracias al jarrón perteneciente al gladiador.

El hallazgo es realmente sorprendente y completamente inesperado. Los resultados, sin embargo, son inequívocos.

La arcilla de la que está hecho el jarrón es local.que se cree que se colocó entre 160-200 d.C.

El jarrón está compuesto de la siguiente manera: se pueden identificar tres escenas de combate diferentes, entre hombres, entre hombres y oso, y entre perro frente a ciervo y liebre. Y el tema de las inscripciones es especial, es decir, cuatro nombres, Segundo, Mnemón, Valentín Y mario. Las inscripciones se colocaron antes de que se cociera la arcilla y no se agregaron después, como se supuso inicialmente.

El hecho de que el jarrón sea de origen británico significa solo una cosa: Las peleas de gladiadores también tuvieron lugar en Colchester.

Frank Hargrave, director del museo que alberga el hallazgo, dijo que durante años se pensó erróneamente que el jarrón era importado porque era de muy alta calidad para ser considerado de origen británico. Nada más malo.

Peleas de gladiadores en Colchester

En 2004, los arqueólogos, como parte de un proyecto de excavación, descubrieron los restos de un circo romano en Colchester.

«Sin embargo, esta es la única evidencia de una pelea de gladiadores organizada en Gran Bretaña.Comentarios de Hargrave. Luego agrega que en relación con los años de Roman Colchester Ningún otro artefacto tiene el mismo valor.

Hay diferentes hipótesis sobre el significado del jarrón. Habría nacido como un trofeo según el director, y luego utilizado para contener las cenizas de los difuntos. o quizás encargado por los otros combatientes mencionados en la inscripción para conmemorar a un camarada caído.

No está claro cuál de los cuatro es el gladiador caído. Al analizar las escenas representadas en el jarrón, según los expertos, el destino del luchador Valentino no está del todo claro. Obviamente notarás la señal típica del final de la pelea, pero no se sabe si el oponente perdonó a Valentino o no.

En general, según los estudiosos Existe una idea errónea común sobre los luchadores alimentada por el cine y la literatura.. No todos murieron sangrientamente en el ring porque sus dueños eran considerados verdaderos campeones e invertían tiempo y dinero en entrenarlos.

De todos modos este análisis Se abre un nuevo escenario en Colchester. En años de investigación, no apareció ninguna pista que pudiera usarse para el combate. Aunque los historiadores, según los historiadores Los dos teatros romanos encontrados en el pasado podrían haber funcionado fácilmente como tales.

El jarrón de gladiador se exhibirá a partir del 15 de julio junto con otros hallazgos: estará abierto a los visitantes hasta el 14 de enero de 2024.