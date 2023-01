EN VIVO TMW – Mourinho: «Zaniolo lleva un mes diciéndonos que se quiere ir. ¿Nápoli? Ya es dueño del Scudetto»

El Vive

15.15 – Después de casi tres meses, José Mourinho volvió a hablar en una conferencia en la víspera del partido por el campeonato. Estas son sus palabras:

15.25 – Inicio de la rueda de prensa.

¿Cómo se administrará Zaniolo?

«No puedo responderte, desafortunadamente parece que tengo razón. Desafortunadamente, lo que dije después de Spezia parece haberse hecho realidad».

¿Por qué desafortunadamente?

«Porque el jugador dice que quiere irse por un mes. Después de Spezia me dieron el lunes libre, mientras que el martes será una sesión de entrenamiento opcional. Todos los jugadores que no jugaron en La Spezia entrenaron, muchos jugadores vinieron en el De todos modos, estos son los jugadores que quiere». Entrenadores. Incluso los que no juegan deben pensar que el equipo podría necesitarlo. Los quiero. Si un jugador siempre les dice a todos que no quiere usar la camiseta de Roma, Debo decir que, lamentablemente, la situación ideal es que el jugador esté feliz. Dije que esperaba que se quedara, pero agrego hoy. Ay. Hoy vuelvo a decir que Zaniolo no estará disponible, que estamos enfocados en el juego y mi enfoque es de los jugadores que estarán. No es el caso de Zaniolo».

¿Qué esperas de Nápoles?

«Como siempre. Digo que ya han ganado el Scudetto merecidamente. Enhorabuena. Son un excelente equipo y un excelente entrenador. Están a 12 puntos, sin equipo que les pueda asustar. El Scudetto es de ellos. Si él dijera «La Roma se quitaría del medio, diría que no, pero lo están. Ya han ganado el campeonato. Felicitaciones».

¿De qué depende tu futuro aquí?

«Entiendo la pregunta, pero la sociedad debería preguntarme. Cuando era joven, podía discutir temas domésticos con la prensa, pero la madurez me ayuda a ser más sensato y menos egoísta. Entiendo tu pregunta, pero tienes para preguntarme Sociedad cuando es mejor para ellos No tengo respuestas para ti «.

El equipo es el mismo que antes con Solbakken, pero sin Zaniolo y Karsdorp. ¿La rosa es débil?

«بادئ ذي بدء ، أشكركم على أطيب التمنيات التي تلقيتها قبل يومين. تلقيت أيضًا بعض الهدايا ، شكرًا لكم جميعًا. هديتي لكم هي الفريق الذي يلعب غدًا: روي ، زاليسوي على اليمين وسبينازولا على اليسار ، عادة ثلاثة مدافعين ؛ كريستانتي وماتيتش في خط الوسط مع مهاجم لورنزو وباولو وتامي. نحتاج أولاً إلى تحديد وضع شومورودوف: فتى جيد جدًا يحتاج للعب. يحتاج ويستحق اللعب لمدة 6 أشهر. هذا يجعلنا حزينين ، لكنه مهم بالنسبة له. ربما سأعود. إذا كان لدينا خيار أقل ، فمن الواضح أن الخيارات أقل. هذا todo «.

¿Esperabas algo más?

«No, ahora la situación de la FFP está clara. Todos tenemos una visión completa de los límites de la Roma. Para el club, la salida de Eldor es una cesión onerosa y sin impacto en nuestro mercado. No espero nada, pero la competitividad El domingo cambia la estructura, luego la Copa el miércoles y la Serie A el domingo. Sábado, luego vuelve la Europa League. Esperamos algunas dificultades, pero el grupo es genial. Vamos hasta el final, con esta gran afición”.

¿Karsdorp ha perdido su color rosa?

«Será todo lo que él quiera. No se necesita mucho para quedarse en el equipo, ahora tiene un pequeño problema, pero siempre entrena en grupo. Alguien mintió en el proceso, dejando una mala imagen». de mí y del club que no nos merecíamos. Rick cuenta con él».

¿El Napoli tiene jugadores Dybala? ¿La Roma no puede competir por el scudetto?

«Como Dybala, no tiene a nadie, pero tiene mucha gente buena. Quería llevar a Kim al Tottenham, pero no ayudé. Tienen grandes jugadores, pero como Paulo, no».

Wijnaldum?

“El tiempo ayuda, pero él empieza a hacer cositas con el equipo. Cada 15 días tiene que hacer pequeñas jugadas para entender la situación. El tiempo pasa y se acerca. No sé cuándo. cada vez más cerca de volver a las alineaciones. Tres por jugar, pero no sé. No tenemos ningún retraso».

¿Por qué un equipo inglés de menor rango puede complacer a la Roma de Zaniolo y no a los mejores clubes italianos?

«Todo pasa por los derechos de televisión. La imagen clara es la final del campeonato inglés, tienes más dinero sobre la mesa que incluso la final de la Champions League. Eso lo dice todo: es una fuerza económica completamente diferente. La Premier League desde un punto de vista económico de View es más fuerte que la Premier League». Italiano. Tal vez la Juventus pueda competir, pero otros no.

¿Está ahí el futuro de Mourinho?

«No sé, pero no entendía por qué unas personas querían la Premier League y otras era yo quien quería ir. No quiero nada, quiero vivir el día a día. Siempre que un club quiere háblame, siempre estoy aquí. Pienso en Roma y solo en Roma, no en mi futuro».

¿Pequeño?

«La cuestión es que está jugando muy bien, mostrando foco en la Roma y su profesionalidad. La situación está abierta, nunca he hablado de eso. Mi caso personal es que quiere quedarse, lo digo porque sé, el club entiende su importancia. Se puede llegar a un acuerdo. Creo que es de Es más fácil para él quedarse que irse. Ambos necesitan llegar a un acuerdo. Roma necesita a Chris y Chris, no lo veo en ningún lugar mejor que en Roma. Hay que llegar a un acuerdo».

