EN VIVO TMW – Milán, Pioli: «Sería una tontería seguir por este camino, algo cambiaría»

Tras otra humillación en enero, la sufrió esta vez ante el Sassuolo por 2-5, Esteban Bewley Presente en la rueda de prensa en el vientre de San Siro: sigue todas las declaraciones del técnico rossoneri directamente con el texto en directo encendido. extensión TMW.

TMW – ¿Por qué no se nombró un segundo portero?

«Tomamos esta decisión porque confiamos en quién está disponible y porque Mignan se está recuperando de su lesión».

¿Qué cambiará?

«Las cosas que no funcionaban bien hace unas semanas no funcionaron, por lo que obviamente habrá algunos ajustes».

¿Qué vio de Kettleery?

«Tuvimos un comienzo bastante bueno, nos hicimos ilusiones con el gol de Giroud. Luego nos resultó difícil responder y frágil en la fase defensiva».

¿Qué podría cambiar?

“Sería una tontería seguir por un camino que no nos da resultados, así que haré algo táctica y mentalmente. Los jugadores no están apáticos ni atentos, pero lo están pasando mal. Es difícil. Una derrota muy dura. Casi como una derrota de Bérgamo: presionamos allí y reanudamos. «Ciertamente no volveremos a ganar el campeonato, pero volver a la Liga de Campeones es clave».

¿Qué promete la afición mirando el derbi?

«Prometo que haremos todo lo que podamos durante toda la semana para ganar el Derby».

¿Cómo se siente Pioli con los cinco goles del Sassuolo?

«dolor».

15:43 | Aquí termina la conferencia de Bioli.